紅斑性狼瘡 逾半病友恐併發腎炎

翁唯真
全身性紅斑狼瘡好發15至45歲育齡女性，女性發病率為男性9倍。示意圖。（圖／123RF）
雯雯（化名）20多歲時突然關節痛、背痛，且臉上冒痘痘，原以為工作太累，看了中醫及皮膚科皆未改善，直到痛到無法爬樓梯，睡覺無法躺平，出現腹水且無法進食，就醫才發現罹患紅斑性狼瘡。如今40歲的雯雯接受新標靶生物製劑治療，病情穩定。

當年經醫師診斷發現，雯雯尿液中尿蛋白達10多克（正常僅500毫克），需服用12顆類固醇，醫師研判是狼瘡腎炎。二年前，雯雯又因腸胃不適出現腹水，肚子大得像懷孕一般，醫師建議腎臟切片確認病況，「但侵入式的切片我真的很抗拒，所以一直沒做」。

後來在風濕病醫學會理事長、台大免疫風濕過敏科主任李克仁建議下，給予類固醇、免疫抑制劑，連化學針也用上，直到使用新標靶生物製劑，雯雯的尿蛋白數值大幅降低，類固醇也減量，病情明顯改善及控制。

全身性紅斑狼瘡（SLE）好發15至45歲育齡女性，女性發病率為男性9倍。且據統計，高達5至6成病友一生中會併發狼瘡性腎炎，治療必須與時間賽跑，因為腎臟損傷一旦發生不可逆，嚴重者恐面臨洗腎危機。

李克仁表示，紅斑性狼瘡是一場免疫系統「認錯對象」的內戰，原本防禦外敵的軍隊反轉矛頭，攻擊自身而產生「自體抗體」，隨血液流經負責過濾全身廢物的腎臟時，會如同淤泥般卡在精密的濾網（腎絲球）中，引發發炎。當發炎反覆發生，腎臟組織將面臨不可逆的硬化與纖維化，病友最終將走向洗腎一途。

台大

