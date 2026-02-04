「偏頭痛」是慢性病 標靶藥物精準治療 有望不復發

世界衛生組織指出，偏頭痛是全球導致失能的第二大疾病；示意圖。(圖/123RF)

許多人習慣頭痛時「吃止痛藥就好」，但醫師表示，偏頭痛本身就是一種慢性疾病，社會長期習慣將偏頭痛視為一種症狀，歸類為壓力副產品或生理期附屬物，導致患者平均需花費七到八年才能獲得正確診斷。

忽視恐變慢性失能

台北榮民總醫院副院長王署君說，這種認知上的不足，讓偏頭痛成為潛伏在青壯年勞動力中的隱形殺手。此外，偏頭痛具備高度遺傳性，家族中常有類似體質，若誤以為頭痛是「人生常態」而未尋求正規醫療，往往會演變成難以收拾的慢性失能。

王署君表示，偏頭痛的核心是「大腦的過度敏感」，三叉神經血管系統因天氣變化、荷爾蒙波動或環境壓力等原因被誘發，便會釋放CGRP（降鈣素基因相關胜肽）等神經傳導物質，引發血管擴張、產生搏動性疼痛、噁心或對聲、光、氣味過度敏感，並非單純心理作用。

世界衛生組織（WHO）於「國際健康功能與身心障礙分類（ICF）」及全球疾病負擔（GBD）指出，偏頭痛是全球導致失能的第二大疾病，在50歲以下族群中，偏頭痛更居首位，雖不會致命，但長期累積的影響力超過中風 、心臟病 、糖尿病 等疾病。

由於偏頭痛患者多是社會勞動力的中堅份子。台灣頭痛學會理事長楊鈞百指出，除了「直接醫療成本」，偏頭痛更會造成「間接生產力損失」，包括被嚴重低估的「出勤低效」，也就是雖然到班卻因頭痛導致的效率低落，甚至可能產生「外溢效應」，影響病患的家人、同事和朋友等。

偏頭痛異於其他疼痛

台北榮民總醫院神經醫學中心一般神經科主任王嚴鋒指出，原用於治療心臟病、癲癇或憂鬱症，後發現亦能治療頭痛的藥物，常讓患者產生「我沒憂鬱也沒癲癇，為何要吃這些藥？」的排斥感。

傳統口服藥物常見的副作用如：變胖、口乾、想睡、反應遲鈍，常讓人難以耐受，某些藥物潛在的致畸胎性，更讓育齡女性猶豫再三。此外，不少患者經常依賴市售止痛藥或感冒糖漿壓制症狀，但偏頭痛和其他疼痛不同，若過度使用，一周使用超過兩天，大腦疼痛系統會產生「敏感化」，引發更嚴重的「藥物過度使用頭痛（MOH）」，這是一種類似成癮的現象，陷入不吃藥就痛、但愈吃愈痛的惡性循環。

療程達12至18個月

現代醫學已進入「精準醫療」時代，科學界發現患者發作時腦內CGRP會顯著上升，進而開發出專門針對此路徑的CGRP標靶藥物，並納入多國治療指引。這些新型的CGRP標靶藥物，副作用少，療效佳。「美國頭痛學會、歐洲頭痛學會和國際頭痛學會的治療指引，甚至認為CGRP標靶藥物可作為第一線用藥。」王嚴鋒補充。

此外，歐美治療指多建議連續治療12至18個月，原因就在於，若療程時間充足，有75%、甚至100%的病患發作頻率緩解，有可能達到很少發作甚至不發作。