我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

為何川普硬要格陵蘭？3大因素：除了稀土、飛彈 竟跟「融冰」有關

不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

記者沈能元、魏忻忻／報導
醫師提醒，50歲後注意肌力下滑警訊。老人長期不運動肌肉容易萎縮，更增加跌倒風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，50歲後注意肌力下滑警訊。老人長期不運動肌肉容易萎縮，更增加跌倒風險；示意圖。（圖／123RF）

身體組成為骨頭、脂肪與肌肉，脂肪過多稱為肥胖、骨質過低則為骨質疏鬆症，但肌肉過少的議題，過去一直未受重視。台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，骨骼肌肉老化對健康有深遠影響，肌少症大幅增加高齡者健康風險，包括降低日常生活能力、生活品質下降，增加跌倒、骨折及住院等風險，甚至造成死亡。

陳亮恭說，肌肉是能量代謝的重點器官，在不同的生命階段有不同的意義，與認知、代謝都有相關。骨骼肌功能主要負責運動，但在肌肉收縮時釋放肌肉激素，可進一步影響腦部神經再生、骨質強度、胰島素敏感性、發炎反應與心血管功能等，所以也被視為人體最大內分泌器官。

肌肉健康連動多項生理功能與健康表現，以肌肉纖維類型分布為例，維持適當分布非常重要。陳亮恭說，肌肉纖維有兩種，一種是慢肌，稱為第一型纖維；一種是快肌，也叫第二型纖維。第一型提供耐力，第二型提供爆發力，老化過程中第二型愈來愈少，快跌倒時得靠肌肉快速反應修正姿勢，而老人這部分肌肉纖維比例變差，更增加跌倒風險。

與肌肉健康相關的生理特徵還包括合宜的肌肉量與肌力、有效率的代謝功能、強健的肌肉再生能力、有效率的神經肌肉運作、健康的粒線體功能以及平衡的蛋白質代謝。肌肉本質上有運動與代謝功能，強化肌肉健康，不僅能改善糖尿病、減少心血管疾病、也有助預防失智症。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，「以往說，頭腦簡單、四肢發達，但現在知道四肢發達，有助於大腦活化，讓頭腦變得不簡單。」若能早一些預防肌少症，對於認知、代謝、體能、骨骼都有好處。

數據顯示45至55歲是肌肉與肌力的退化轉折點，陳亮恭也觀察發現，過了50歲，生活上若出現下列變化，如瓶蓋突然打不開、毛巾擰不乾、走路跟不上同齡的人，未刻意減重卻莫名變瘦，都是肌力下滑警訊。

陳亮恭指出，過去肌少症多沿用歐美標準，但研究顯示，亞洲人的身體組成和肌力衰退模式，都與歐美人士有所差異，因此更需要專屬亞洲的肌少症診斷標準。在相同身體質量指數（BMI）下，亞洲人肌肉量普遍較低、脂肪比率更高，其中又以女性最明顯，而亞洲男性在中年後肌肉流失的速度也特別顯著。

研究發現，以日本人來說，同樣過瘦的身體質量指數（BMI）18.5，其脂肪量遠高於同體位的歐美人，顯見亞洲人的肌肉量、肌力不如歐美，這可能與亞洲人的身體組成有關，而或許和主食為澱粉及人種等有關，導致亞洲人的脂肪量較多、肌肉量較少。根據2019年的肌少症診斷標準，亞洲65歲以上族群肌少症達16.5%，可能肌少症占28.7%、嚴重肌少症占4.4%。

 陳亮恭指出，許多亞洲女性從年輕時肌肉量基礎就偏低，外表雖纖細，實際上卻呈現「體脂高、肌肉低」的典型「泡芙族」體態；韓國甚至出現「年輕女性的肌肉量比祖母輩更少」的世代反轉現象，凸顯肌肉不足不是老年才開始，而是從年輕就累積的問題。

另外，亞洲男性中年後肌肉流失速度也特別顯著，顯示亞洲族群的退化往往更早、更快。就這些差異而言，制定符合亞洲身體特性的診斷標準與切點數值，有其必要。

醫師提醒，50歲後注意肌力下滑警訊。老人長期不運動肌肉容易萎縮，更增加跌倒風險；...
醫師提醒，50歲後注意肌力下滑警訊。老人長期不運動肌肉容易萎縮，更增加跌倒風險；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病 心血管疾病 減重

上一則

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵

下一則

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

延伸閱讀

為未來存下「肌核」醫：運動永遠不嫌早

為未來存下「肌核」醫：運動永遠不嫌早
運動永遠不嫌早 肌肉有「記憶」 提早開始為未來存肌核

運動永遠不嫌早 肌肉有「記憶」 提早開始為未來存肌核
瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效
燃燒脂肪、增強肌力…這些運動最給力 在家就能完成

燃燒脂肪、增強肌力…這些運動最給力 在家就能完成

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

2026-01-06 09:40
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包