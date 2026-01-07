不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

醫師提醒，50歲後注意肌力下滑警訊。老人長期不運動肌肉容易萎縮，更增加跌倒風險；示意圖。（圖／123RF）

身體組成為骨頭、脂肪與肌肉，脂肪過多稱為肥胖、骨質過低則為骨質疏鬆症，但肌肉過少的議題，過去一直未受重視。台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，骨骼肌肉老化對健康有深遠影響，肌少症大幅增加高齡者健康風險，包括降低日常生活能力、生活品質下降，增加跌倒、骨折及住院等風險，甚至造成死亡。

陳亮恭說，肌肉是能量代謝的重點器官，在不同的生命階段有不同的意義，與認知、代謝都有相關。骨骼肌功能主要負責運動，但在肌肉收縮時釋放肌肉激素，可進一步影響腦部神經再生、骨質強度、胰島素敏感性、發炎反應與心血管功能等，所以也被視為人體最大內分泌器官。

肌肉健康連動多項生理功能與健康表現，以肌肉纖維類型分布為例，維持適當分布非常重要。陳亮恭說，肌肉纖維有兩種，一種是慢肌，稱為第一型纖維；一種是快肌，也叫第二型纖維。第一型提供耐力，第二型提供爆發力，老化過程中第二型愈來愈少，快跌倒時得靠肌肉快速反應修正姿勢，而老人這部分肌肉纖維比例變差，更增加跌倒風險。

與肌肉健康相關的生理特徵還包括合宜的肌肉量與肌力、有效率的代謝功能、強健的肌肉再生能力、有效率的神經肌肉運作、健康的粒線體功能以及平衡的蛋白質代謝。肌肉本質上有運動與代謝功能，強化肌肉健康，不僅能改善糖尿病 、減少心血管疾病 、也有助預防失智症。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，「以往說，頭腦簡單、四肢發達，但現在知道四肢發達，有助於大腦活化，讓頭腦變得不簡單。」若能早一些預防肌少症，對於認知、代謝、體能、骨骼都有好處。

數據顯示45至55歲是肌肉與肌力的退化轉折點，陳亮恭也觀察發現，過了50歲，生活上若出現下列變化，如瓶蓋突然打不開、毛巾擰不乾、走路跟不上同齡的人，未刻意減重 卻莫名變瘦，都是肌力下滑警訊。

陳亮恭指出，過去肌少症多沿用歐美標準，但研究顯示，亞洲人的身體組成和肌力衰退模式，都與歐美人士有所差異，因此更需要專屬亞洲的肌少症診斷標準。在相同身體質量指數（BMI）下，亞洲人肌肉量普遍較低、脂肪比率更高，其中又以女性最明顯，而亞洲男性在中年後肌肉流失的速度也特別顯著。

研究發現，以日本人來說，同樣過瘦的身體質量指數（BMI）18.5，其脂肪量遠高於同體位的歐美人，顯見亞洲人的肌肉量、肌力不如歐美，這可能與亞洲人的身體組成有關，而或許和主食為澱粉及人種等有關，導致亞洲人的脂肪量較多、肌肉量較少。根據2019年的肌少症診斷標準，亞洲65歲以上族群肌少症達16.5%，可能肌少症占28.7%、嚴重肌少症占4.4%。

陳亮恭指出，許多亞洲女性從年輕時肌肉量基礎就偏低，外表雖纖細，實際上卻呈現「體脂高、肌肉低」的典型「泡芙族」體態；韓國甚至出現「年輕女性的肌肉量比祖母輩更少」的世代反轉現象，凸顯肌肉不足不是老年才開始，而是從年輕就累積的問題。