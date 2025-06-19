皮膚突然變白別輕忽 恐是自體免疫出問題

醫師呼籲，皮膚突然變白別輕忽，尤其是某些區域顏色變得較淺，出現小範圍的白色斑塊，小心是白斑作祟。（圖／123RF）

真的有皮膚漂白手術嗎？「流行樂之王」麥可傑克森的膚色從黝黑到白皙，屢屢被傳出是因皮膚漂白。專家指出，目前醫學上還未有這樣的技術，皮膚突然變白別輕忽，尤其是某些區域顏色變得較淺，變成像白色粉筆一樣的白色斑塊，小心是白斑作祟。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，白斑是常見慢性皮膚疾病，主要表現為皮膚局部或廣泛色素脫失，形成明顯的病灶。她指出，白斑可發生於任何年齡層，全球盛行率約1%至2%；雖然白斑不會引起身體不適，但其對患者的心理健康 與社交生活往往帶來沉重壓力。

有些患者因外觀變化焦慮、自卑，甚至被歧視 、誤解。趙曉秋說，社會大眾對白斑症缺乏正確認知，台灣皮膚科醫學會發布最新白斑臨床治療共識與照護指南，希望透過更明確的治療指引，協助醫療人員與病友共同提升治療成效與生活品質。

台灣林口長庚醫院白斑治療中心主任黃昭瑜表示，大眾對白斑症有許多迷思，例如認為患者不能吃牛奶 、維生素C，或擔心疾病會傳染與遺傳，甚至擔憂曬太陽會加劇惡化。她指出，白斑症是一種非傳染性的自體免疫疾病，成因在於免疫系統異常攻擊自身皮膚黑色素細胞，導致皮膚特定區域色素缺失。

黃昭瑜說，適量日曬有助於色素再生，但必須做好防曬措施，避免皮膚曬傷受損。另外，疾病並不會透過飲食或日常接觸傳染，雖然可能合併其他自體免疫疾病如橋本氏甲狀腺發炎、圓禿等，大部分不會對健康構成威脅。她強調，盡早鑑別臨床特徵、注意可能共病、判別白斑類型，才能提供個別化的治療。

白斑治療首要是停止病徵擴散，且白斑與其他自體免疫疾病的共病關係密切，有特定家族病史的患者，初步治療評估應列入自體免疫疾病篩檢。黃昭瑜表示，目前臨床上已有多元的治療方式，包括照光治療、外用標靶藥物治療以及全身性藥物治療、手術色素移植等。

黃昭瑜強調，白斑是一種黑色素細胞被破壞所形成的疾病，其表現形態不一，雖然對生理健康無影響，但嚴重影響社交功能、心理健康。她呼籲，初期若有新皮般的粉紅色，且斑塊只有硬幣或指甲般大小，應及早尋求「白斑門診」專業診斷及治療，避免病情惡化並擴散範圍。