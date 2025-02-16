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飛蚊症雷射 救了視力黑影卻變多

林則澄
醫師提醒，50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症；示意圖。（圖／123RF）

近視800度的50多歲女教師改學生作業時，發現右眼局部黑影，就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，除了影響職場與生活，還罹患憂鬱症。後來接受玻璃體切除手術，盼能扭轉視力，怎料又出現白內障，如今她的視力雖恢復到0.4、右眼1.0，卻與飛蚊症共存一輩子。

台灣三軍總醫院眼科部主任呂大文說，現代人過度用眼，使視網膜病變有年輕化趨勢，其中飛蚊症是因為玻璃體的膠狀黏稠物質液化，形成細小的玻璃體纖維，當陰影投射在視網膜上時，人體就會感到視線所及處，有黑影或黑點的成像。

呂大文說，生理性引起的飛蚊症像皮影戲，隨著眼球角度的不同，黑影或黑點忽大忽小、明顯程度不一，雖不用治療，但須3個月或半年進行一次眼底檢查，確定視網膜無病變。若病因是視網膜出現破孔，要以雷射治療防止惡化成視網膜剝離，而為玻璃體出血，則透過藥物、雷射治療或其他手術，才能有轉圜餘地。

年齡老化、用眼過度、外傷、高度近視、糖尿病高血壓等慢性病，都是飛蚊症的高危險因子。呂大文建議，30歲以上民眾可半年接受一次眼底檢查，平時則善用 「20、20、20」護眼法則，也就是1小時內，用眼每20分鐘休息20秒、遠望20英尺（約6公尺）外的地方。

生活習慣上，應留意勿做劇烈運動，包括舉重、高空彈跳，喝水時宜分口、分次喝但勿猛灌水，飲食上宜多吃魚類、堅果類等含omega-3的食物，或攝取胡蘿蔔等深色蔬菜，補充花青素、維生素A。

糖尿病 高血壓 憂鬱症

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