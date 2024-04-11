肥胖之糖尿病友注意 醫：做到這件事 有望逆轉糖尿病

（圖／健康醫療網）

一位55歲婦人血糖高、體重近70公斤、體脂高達35.4％，在規律服用血糖藥後，糖化血色素持續控制在7.1%，收治該婦人的知名診所家醫科醫師許書華建議調整藥物搭配減重 計畫，目前體重59.1公斤，體脂25.2%，糖化血色素5.8%，藥物也已先暫停持續觀察。許書華分享，糖尿病又合併肥胖的患者，若能將體重降低15％1，有望逆轉糖尿病。

許書華提醒，8成糖友同時有過重或肥胖，稱之為「糖胖症」，相較單純的糖尿病更難控制血糖。且會增加大小血管病變、器官病變風險，包括發生心血管疾病 的整體風險會增加27％，肥胖患者之風險更會提高到49％4對於健康的威脅甚大。

糖胖症減重15％更有望逆轉糖尿病

患者要如何擬定減重攻略呢？醫師進一步說明，體重只要降低5至10％，糖尿病、高血壓和高血脂可獲得改善；體重降低15％以上，更有機會緩解糖尿病。

美國糖尿病學會（ADA）2023年起，將「血糖管理與體重控制」調整為糖尿病患者主要的治療目標之一，與器官保護同等重要。許書華醫師解釋，因為肥胖會造成胰島素阻抗，胰島素阻抗也是導致糖尿病的主因之一。反之，若減輕體重，血糖會比較穩定、降低併發症 的發生，此外，若有多囊性卵巢或退化性關節炎的糖胖症患者，但只要減輕一定程度的體重，就能獲得改善。

從第一線藥物 選擇兼具控糖與降低體重的治療武器

許書華醫師分享，兼具控糖與降低體重的治療藥物以GLP-1腸泌素與SGLT2抑制劑為主，兩者都有助於降低心血管疾病，對腎臟的保護也有效果。

GLP-1腸泌素 (媒體常稱之為瘦瘦筆、瘦瘦針)：

促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌，能夠延緩胃排空，產生飽足感，抑制食慾。但須注意劑量應循序漸進，以免造成腸胃道不適、噁心。

SGLT2抑制劑 (媒體常稱之為排糖藥)：

排除多餘的糖分，讓糖分隨著尿液排出。患者服用後需多攝取水分，避免生殖泌尿道感染風險。

許書華醫師也補充說明，若要考慮GLP-1腸泌素在一線用藥就使用，過往僅有針劑可供選擇，但最近口服劑型也被放寬可於一線治療。但並非所有GLP-1腸泌素藥物都有健保給付，醫師會考量患者疾病嚴重程度、用藥順從性、經濟等條件，使用最適合的武器，患者也可與醫師討論對於疾病管理的期待，提升治療效果。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61390