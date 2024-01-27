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睡眠呼吸中止症未治療 冬天時恐增加心肌梗塞風險

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

當氣溫劇烈變化時，最怕產生心肌梗塞、中風等前兆。因氣溫驟降，心血管疾病患者也跟著增多，其中睡眠呼吸中止症患者因反覆暫時停止呼吸而發生缺氧，進一步造成高血壓，也讓心肌梗塞的發生率大增。

台灣亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師說明，睡眠呼吸中止症造成的原因為睡眠時因呼吸道睡眠時因呼吸道肌肉放鬆、垂落或因頸部重量或結構問題，導致呼吸道狹窄，使患者呼吸變淺且費力，患者會出現明顯的打鼾聲，嚴重時便會造成呼吸道阻塞而窒息。

吳彥雯解釋，隨著睡眠間歇性缺氧的發生，造成睡眠片斷與胸腔內壓力波動，導致體內產生氧化壓力反應，包括交感神經活化、內皮功能障礙、代謝失調、全身性發炎等，最後影響心血管健康。病患將面臨心房顫動與其它心律不整、心臟衰竭、冠狀動脈疾病、腦血管疾病、肺動脈高壓、甚至死亡等健康威脅，不可小覷。

吳彥雯進一步指出，近幾年許多研究報告指出，睡眠品質在心血管健康中扮演非常重要的角色，但心血管疾病患者的睡眠障礙情況常被忽略，因此台灣睡眠醫學學會、中華民國心臟學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會三大國內醫學會共同合作，發表台灣第一部有關睡眠呼吸障礙在心血管疾病（心房顫動、高血壓、心衰竭）評估與處置的臨床指引，建議醫師在門診時，應針對睡眠呼吸中止症患者說明施做心血管疾病篩檢的重要性，安排相關檢查或是轉介到心臟科門診，而對於高血壓、心房顫動以及心臟衰竭病患應加入睡眠呼吸中止症的檢測評估，以便及時給予患者最適當的治療。

睡眠呼吸中止症依每小時的呼吸中止或減弱指數，嚴重程度可分為輕、中、重度：

每小時5次以下：正常。

每小時5-15次：輕度，只要每小時超過5次就應接受治療。

每小15-30次：中度，糖尿病發生率較一般人高2倍。

每小時30次以上：重度，若再加上有慢性疾病且白天會昏睡，建議可考慮配戴正壓（陽壓）呼吸器，許多患者在使用後不僅睡眠品質優化，同時也能改善各項生理心理功能，甚至改善性功能障礙。

吳彥雯呼籲，民眾應多加關心自己與家人的健康，若有打呼、肥胖、睡不飽睡不好、以及心臟問題等相關問題，應及早就醫，必要時要進行睡眠檢測，及早發現及早治療，才能擁有好的睡眠跟生活品質，以及心血管的健康。

【本文授權轉載自健康醫療網氣溫驟降心肌梗塞病例增？ 醫：與「這病」有關不治療恐致命！

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