高怡平母子情深 在機場離別 望對方背影不捨掉淚

高怡平(左)和兒子展展感情深厚。（取材自臉書）

台灣知名主持人高怡平曾和胡瓜主持兩性節目「非常男女」走紅。如今，她的兒子展展21歲了，在美國念大三，從小跟她關係親密，至今每每在機場送行時，都會不捨掉淚才轉身離開，張小燕看了笑說「人家都是娘在哭」，這兒子也太有愛了，高怡平笑說，「我也有哭，但是在回程上車後」，接受人生就是一連串的背影道別。

展展6歲多高怡平就送他來美念書，長達10年她都飛去相伴，母子感情極深。那些年她下廚，展展會在一邊看著，經常喊「我來我來」，後來學校裡有賣書攤，他會跑去買書，有一次老師見到高怡平，誇兒子好甜，都會幫媽媽買食譜 ，其實都是他在研讀。

高怡平笑說，兒子非常愛做菜，有一回朋友聚會，要他當場做一道給大家吃，「結果他煮了一大盤義大利 麵，全場吃到一根都不剩，我在想他這麼愛做菜，是不是嫌我做的難吃，但他的菜裡，都帶有我習慣做的味道，例如紅燒肉、鮭魚 義大利麵，還拍成短影片」。

對兒子廚藝她讚不絕口，那天回台灣，展展跑去買排骨燉肉骨茶，做出來的味道跟餐廳一模一樣，「平時做菜，他都會把步驟拍出來，像是在美國家後院有檸檬，他就拍從樹上摘起，到完成作品的過程，剪接流暢，充滿幽默感」。

她老喊兒子「睡褲男」，是因為從小她帶他上飛機，都是洗好澡穿著可以隨時入睡的舒適服，他長大後，乾脆穿著睡褲上飛機，有時還穿上街，「我以前是寬鬆，他直接睡褲，他說其實外國人這方面很隨性」。

展展21歲還沒交女友，高怡平說他喜歡可愛型的女孩，若有不錯的，大家可以介紹來認識一下。