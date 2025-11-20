我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

減重27公斤反遭網暴 美國歌手梅根崔娜寫歌回嗆酸民

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歌手梅根崔娜甩肉27公斤。（美聯社）
歌手梅根崔娜甩肉27公斤。（美聯社）

歌手梅根崔娜(Meghan Trainor)近日公開表示，自己正面臨一波惡毒的身材羞辱攻擊，她不再假裝這些話無所謂。

根據福斯新聞(Fox News)報導，減重60磅(約27公斤)後，崔娜指出，社群媒體上的留言區幾乎變成戰場，不僅攻擊她的體重，甚至嘲諷她的鼻子；「所有留言都很惡毒，就是在攻擊我」；「比如，『認不出妳，妳只是一個會走路的鼻子，』這些瘋狂、刻薄的評論。」

崔娜承認她曾試圖對這些攻擊置之不理，直到她再也無法承受；「我說服自己這不會影響我，但其實我哭了好多次，」她說。「我的治療師對我說，『妳給他們太多權力。』我承認，我現在31歲，正努力學習如何不把權力交給陌生人。」

根據崔娜的說法，這些嚴厲的評判已蔓延到現實生活中。她回憶起最近遇到一個陌生人，對方甚至在她打招呼之前就評論了她的外貌。現在，崔娜正在將這些負面情緒轉化為她的藝術創作。

她透露，自己將那些傷人的留言化為新單曲「Still Don’t Care」的靈感，這首歌是她即將推出的新專輯「Toy With Me」的主打歌，「我就是想寫一首大器的歌，把心情唱出來。」她說，盡管網路霸凌不斷，崔娜強調自己目前的狀態比以往更健康。

社群媒體 梅根 減重

上一則

張翰上海看價值7500萬元新房 網狂猜「婚房」主人是誰

下一則

6歲「想想」再遭偷拍 趙麗穎氣到發聲維權

延伸閱讀

「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法

「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法
台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出
血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤

血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤
輝瑞擊退諾和諾德 將砸百億美元收購減重藥新創

輝瑞擊退諾和諾德 將砸百億美元收購減重藥新創

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」