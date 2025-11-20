減重27公斤反遭網暴 美國歌手梅根崔娜寫歌回嗆酸民

歌手梅根崔娜甩肉27公斤。（美聯社）

歌手梅根 崔娜(Meghan Trainor)近日公開表示，自己正面臨一波惡毒的身材羞辱攻擊，她不再假裝這些話無所謂。

根據福斯新聞(Fox News)報導，減重 60磅(約27公斤)後，崔娜指出，社群媒體 上的留言區幾乎變成戰場，不僅攻擊她的體重，甚至嘲諷她的鼻子；「所有留言都很惡毒，就是在攻擊我」；「比如，『認不出妳，妳只是一個會走路的鼻子，』這些瘋狂、刻薄的評論。」

崔娜承認她曾試圖對這些攻擊置之不理，直到她再也無法承受；「我說服自己這不會影響我，但其實我哭了好多次，」她說。「我的治療師對我說，『妳給他們太多權力。』我承認，我現在31歲，正努力學習如何不把權力交給陌生人。」

根據崔娜的說法，這些嚴厲的評判已蔓延到現實生活中。她回憶起最近遇到一個陌生人，對方甚至在她打招呼之前就評論了她的外貌。現在，崔娜正在將這些負面情緒轉化為她的藝術創作。

她透露，自己將那些傷人的留言化為新單曲「Still Don’t Care」的靈感，這首歌是她即將推出的新專輯「Toy With Me」的主打歌，「我就是想寫一首大器的歌，把心情唱出來。」她說，盡管網路霸凌不斷，崔娜強調自己目前的狀態比以往更健康。