每周喝手搖飲、垃圾食物吃太多 台灣高年級學童3成過胖

記者李柏澔／台北5日電
兒福聯盟4日公布最新調查，肥胖者無論是吃速食炸物，或是喝手搖飲的次數都較高，另外，調查中逾五成孩子吃過營養補充品。(記者林俊良／攝影)
兒福聯盟昨公布最新調查，台灣五、六年級兒童過重及肥胖率達30%，超過全球平均的25%，學童食用垃圾食物頻率偏高，有一半以上每周至少喝一次手搖飲，超過6成每周至少吃一次速食或油炸食物，這些高糖、高油、高鹽的飲食習慣，不僅導致肥胖，更可能影響學習與情緒穩定。

兒盟引用WHO2022年的學齡兒童健康行為調查跨國研究顯示，同樣小學高年級生的過重及肥胖率為25%，而兒盟最新調查，台灣小學高年級生過重及肥胖率竟達30.2%，較國際平均還高，台灣成人過重及肥胖率更是直線上升到51%，肥胖已成為民眾健康的長期隱患。

兒盟研究暨組織發展處處長黃韻璇昨於記者會表示，孩童最常攝取的早餐食物由高到低依序為豆漿及乳類、麵包、蛋類製品等，但有18%的學生早餐會喝含糖飲料，有一成一周吃不到三天早餐，常空腹上學。

進一步調查發現，有37%學童晚餐以外食為主，只吃炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等高澱粉食物比率高達68%，且吃到炸物與含糖飲的比率分別為17.2%與15.4%，均高於家裡自煮一倍，也顯示肥胖者無論是吃速食炸物或是喝手搖飲的次數都較高。

黃韻璇指出，學童食用垃圾食物頻率也非常高，約16%學童一周三天以上吃速食或油炸食物，一周一次以上更高達66%，有約16%的孩子一周有三天以上喝手搖飲。根據美國兒科學會建議，兩歲以上兒童每天的添加糖攝入量不應超過25克，但一杯手搖飲料就超過孩子整天攝糖量的一倍以上。

另外，調查中的51%孩子曾吃過營養補充品，20%吃過能量果凍，在實際的食用量上，已超出一般建議的使用頻率。

兒盟呼籲，家長應協助孩子建立定時定量的飲食習慣，減少含糖飲料、油炸物、加工肉品及甜食的攝取，政府應強化食品標示管理，使家長能清楚掌握兒童常見食品的糖分與添加物資訊，能量飲料或果凍等不能替代正餐。

兒盟本次問卷調查對象為台灣五至六年級的學童，有效樣本數1255份，主要的肥胖判斷基準包含身體質量指數BMI，當BMI超過該年齡層的580分位時即為過重，超過590分位時則為肥胖。

學童晚餐外食油炸物多1倍
義大利 營養補充 WHO

