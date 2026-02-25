我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

中國春晚光影下的機器人競逐

蕭國振（新北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年中國大陸央視「春晚」舞台上，人形機器人與真人武者並肩變陣、翻騰、蹬牆、兵器套路銜接流暢，隊形轉換幾乎沒有遲滯。以宇樹科技G1與H2為代表的機型，在高動作密度與連續變化之下仍能維持整齊協同。著眼之處並非表演本身，而是背後所累積的工程能力。

從技術層面觀察，反映的不只是動作設計的巧思，而是高扭矩關節控制、姿態演算法、多機即時協同能力達到穩定階段。在高速動作下仍能維持平衡，代表控制系統具備毫秒級修正能力；多機同步沒有明顯落差，顯示感測融合與軌跡規畫具備成熟度。此等工程能力並非憑空生成，而是源自長期研發與反覆測試的結果。

當視角從舞台移向民間應用，底層能力的延伸就更具體；具備動態平衡與跨障能力，意味著機器人可在倉儲與大型廠房中處理高架貨位與樓層搬運，不再受限於平面場域。隨著靈巧手抓取穩定度的提升，電子組裝與設備維修等精密作業具備試點空間。若結合語音互動與視覺辨識，在高齡化社會背景下，協助長照機構巡視或從事基礎搬運，亦具想像空間。

災害應變同樣值得關注，地震或火災後的建築結構複雜且存在風險，若機器人能維持穩定行走並配合遠端操控，即可優先進入危險區域作初步勘查、搜尋生命跡象。相較輪式平台，人形在跨越階梯與散落障礙物時確有潛在優勢；不過這些應用能否落地，仍取決於續航時間、系統可靠度、運維成本等是否達到實際部署門檻。

軍事層面的討論則須更審慎，舞台上的協同展示，只能證明在可控環境中的穩定表現，不能直接等同於已具備野外長時間運行能力；實際部署涉及能源補給效率、電磁干擾抗性、數據鏈安全、平均無故障運行時間等指標。公開資訊顯示，人形集群仍停留在展示與示範階段，長期野外的可靠度數據尚未充分揭露，因此距離大規模戰場部署仍有差距。

儘管如此，底層能力若持續成熟，其軍事轉化空間不容忽視。穩定平衡與群體協同能力使其在城市偵察、前端探測、高風險區域勘查上具發展空間。若整合感測器與通訊模組，也可能支援邊境巡檢或區域搜索。不過在可預見的階段，人形機器人較可能為輔助，而非取代既有火力或重裝載平台；輪式與履帶式無人系統在負載與耐久度方面仍具優勢。

科技發展很少在一夕之間翻轉格局，而是經過長期累積後逐步跨越臨界點。對台灣而言，關鍵在於正視兩岸機器人發展的現況，理解彼此在產業量能與技術節奏上的位置。唯有在理性評估中認清落差，才談得上務實的回應與布局。

（本文取自2月26日聯合報民意論壇，作者為大學法律與資安領域教師）

世報陪您半世紀

人形機器人 邊境 關節

上一則

川普關稅非法 國會當負起憲法權責

下一則

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

延伸閱讀

台灣滷肉飯有香菇？張鈞甯首登春晚被考倒「懷疑人生」

台灣滷肉飯有香菇？張鈞甯首登春晚被考倒「懷疑人生」
亮相春晚後 機器人蔡明送給真蔡明 熊貓5.7萬拍出

亮相春晚後 機器人蔡明送給真蔡明 熊貓5.7萬拍出
春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔

春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔
冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性

冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數

2026-02-18 20:00

美國華裔選手在冬奧的榮耀與爭議

2026-02-23 01:00

共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

2026-02-20 01:00

蘿莉小島令誰最尷尬

2026-02-21 01:00

位於新舊秩序關鍵點的慕尼黑會議

2026-02-19 01:00

中東和平再一次機會？還是一場鬧劇？

2026-02-24 01:00

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面