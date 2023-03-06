糖尿病新藥問世 也治患者心腎臟及肥胖

多款糖尿病新藥如胰妥贊問世後，美國糖尿病學會提出新的治療指南，建議醫師先採用新藥治療患者。(Getty Images)

因為多款糖尿病 新藥如胰妥贊(Ozempic)問世，美國糖尿病學會(ADA)已提出新的治療指南，建議醫生開藥治療患者時，先使用較新型藥物，原因在用藥新次序更為病患量身打造，很多糖尿病患者同時必須治療高血壓、腎臟疾病及肥胖症，改變次序後既可減輕病患體重，又可保護心臟、腎臟。

華爾街日報(WSJ)5日報導，舊有治療糖尿病先由一種叫二甲雙胍(metformin)的藥物入手，降低病患的血糖 值。波士頓布里罕婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)糖尿病科主任瑪麗‧麥唐諾(Marie McDonnell)表示，新的用藥指南與傳統治療高血糖的方法，完全分道揚鑣；醫生們以往專注於降血糖，畢竟真能做的就如此。

較新的糖尿病藥依功效縮寫為第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白(SGLT-2)及胰高糖素樣肽-1(GLP-1)兩類，比起二甲雙胍來得貴；例如胰妥贊牌價近每月900元、恩排糖(Jardiance)約每月590元。

研究發現1995年在美率先獲准上市的二甲雙胍可降低高血糖值，但很多罹患二型糖尿病的病患同時要治療心臟病 、體重及胰臟毛病，經常得用其他藥物來治療。

SGLT-2抑制類藥物靠著預防腎臟再次吸收血糖來降低血糖值，讓血糖由尿液排掉。

醫學界表示，GLP-1複製人體對飲食的天然反應，產出稱為胰高糖素樣肽-1的荷爾蒙，而刺激胰島素的生產；胰島素幫忙降低血糖。醫生們表示，GLP-1類藥物也抑制人們的食欲。

食品藥物管理局(FDA)幾年前開始批准新類型的糖尿病藥；學者們指出，Avandia這種糖尿病藥與心臟病發作有關，2008年，FDA建議各藥廠測試他們的糖尿病藥物，確保不會升高心臟病風險到危險程度。

2021年，FDA批准諾和諾德(Novo Nordisk)藥廠稱為Wegovy的GLP-1類藥物來管理體重，同時也准該藥用胰妥贊的品牌名來治療二型糖尿病。FDA已批准禮來(Eli Lilly)的Mounjaro用在治療糖尿病，正在考慮是否准許該藥用在治療肥胖症患者。