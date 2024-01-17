糧食券申請 維權組織要求取消面試

部分學生團體與維權組織要求農業部取消糧食券申請過程面試規定。圖為農業部長維賽克手持俗稱糧食卡的電子福利轉帳卡。(美聯社)

部分學生團體與維權組織向農業部 陳情，要求取消俗稱「糧食券 」(food stamp)的「營養補充援助計畫」(SNAP)申請過程面試規定，因為面試對申請民眾造成負擔，導致有資格取得糧食的民眾拿不到補助。

美國廣播公司(ABC)16日報導，農業部發言人回應表示，正在研究陳情團體的要求。

「全國學生司法防衛陣線」(National Student Legal Defense Network)、「法律及社會政策中心」(Center for Law and Social Policy)、「加州 學生援助委員會」(California Student Aid Commission)向農業部陳情指出，申請糧食券的面試規定應予取消。

糧食券是針對低收入家庭推出的食物補助計畫，全美約有4200萬人領取糧食券，平均每人每月領取金額約212元，每戶則約401元。

根據現行規定，民眾提出糧食券申領的30天內，州政府機關便會完成初步資格訪談，可能透過電話或面對面面試。符合某些收入規定的民眾，若有特殊需求，得以在七天之內獲得安排快速面試。農場季節工、移工以及某些特定家庭，也都符合快速面試資格。

面試過後，申請人將接到通知，說明可以領取糧食券的期限為何。當地政府機關主管糧食券發放的部門則負責與申請民眾接洽，說明如何辦理延長申請的後續步驟。

「營養補充援助計畫」在1978年成立時，農業部維持先前糧食券計畫的面試要求。農業部表示，面試有助於瞭解申請民眾的家庭狀況，並協助申請民眾瞭解這項計畫。

「全國學生司法防衛陣線」等團體則說，其實聯邦法規並未強制要求申請糧食券必須接受面試，目前的面試規定是已經過時的官僚窠臼。

根據2021年統計，加州洛杉磯郡申請「營養補充援助計畫」的民眾當中，有31%因為錯過面試而遭被打回票。相對之下，因為資格不符而申請遭拒者只有6%。

統計顯示，勞工家庭與正在就讀大學、符合領取資格的民眾裡，高達40%因為錯過面試而拿不到糧食券。