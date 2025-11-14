警告政府關門衝擊糧食券發放 農業部華裔員工恐被炒

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
農業部一名華裔員工曾公開警告，政府停擺會影響民眾領糧食券，政府重啟後這名員工恐遭開除，已引起關注。(路透)

農業部一名食品與營養服務署(Food and Nutrition Service)的華裔員工梅艾倫(Ellen Mei，音譯)，先前公開警告政府停擺可能會衝擊數千萬名依賴聯邦政府提供食物的民眾，恐因此被農業部解雇。

華盛頓郵報報導，梅艾倫10月2日接受了MSNBC的採訪，談到了政府關門如何影響她的團隊及工作，稱她和同事感到焦慮，「因為我們聽到許多潛在風險，包括俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)等重要的食物補助方案在10月大概還有經費，但如果關門拖到11月可能就會變得棘手。」

隔天農業部便通知梅艾倫將啟動免職程序。根據華郵查閱的文件，農業部指控梅艾倫未經事前批准就討論相關項目與經費，人資部門的一名官員告訴梅艾倫她會在政府重啟後的30天被解雇。13日政府重新開放後，梅艾倫的同事們都已返回工作崗位，而她則被停職。

農業部給華郵的聲明中則說，休無薪假的員工不應代表該部門發言，也不能履行任何職務。不過梅艾倫當時是以個人身分發言，而非以聯邦員工身分。在梅艾倫受訪時，她分享的資訊已經透過多篇新聞報導、反飢餓團體、智庫等組織公開。

梅艾倫同時也是國家財政雇員工會(National Treasury Employees Union)第255分會的會長，該分會代表農業部食品與營養服務署東北部地區的員工。梅艾倫告訴華郵，她當時是以個人身分以及工會代表身分發言，並不需要徵得許可，尤其是作為工會主席代表發言，是根據聯邦勞工管理規章享有的權利。

梅艾倫認為自己遭到報復，雖然她常在當地媒體亮相，但MSNBC的訪問是她首次在全國電視台上露面。華郵查閱的農業部信件中，人資部官員告訴梅艾倫，「即使妳當時並非值班中，但妳的行為與職位直接相關，它們涉及妳職責範圍內的項目。」

梅艾倫還有20天的時間(自政府重新開放之日起算)對解職提出異議。聯邦就業律師達戈斯提諾(Debra D'Agostino)表示梅艾倫勝訴機會很大，因為她的發言幾乎可以確定受到憲法第一修正案、吹哨者保護法的保障。

