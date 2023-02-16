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獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

特派員黃惠玲／明尼蘇達州電話採訪報導
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

劉文正沒有死，他已經打電話給我報平安了。」定居在明尼蘇達州的劉文正親二姨李庚濟(Lily Lee Levin)，15日透過好友張美琪向本報獨家表示，劉文正的死訊是假消息。

李庚濟授權好友澄清

年高94歲的李庚濟說，她聽到好友告知外甥劉文正的死訊時，完全狀況外，她立即與劉文正聯繫，不久後接到劉文正回電說，他目前人在菲律賓，一切都好，對於這次謠傳的死訊，因為動靜比較大，讓他有些不高興，但他不會做任何回應。

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張美琪與李庚濟為結交多年的忘年好友，兩人在明州住得不遠，幾乎每周都會見面，張美琪告訴本報，她15日一早看到許多媒體報導劉文正過世的消息，立刻傳訊息給人在波士頓與妹妹、弟弟相聚的李庚濟。

劉文正（後排右二）家人合影，前為父母親，左一為劉文正姊姊，右一為妹妹。（截自張美...
劉文正（後排右二）家人合影，前為父母親，左一為劉文正姊姊，右一為妹妹。（截自張美琪提供影片）

張美琪寫道：「驚聞劉天王隕落，早上我以為別人胡說……沒想到是真的，您多多保重、節哀順變」。

李庚濟回應問說：「是誰死了？劉天王是誰？」

張美琪續留言：「是不是家人有意瞞著你呢？真對不起。」

過了約一小時後，李庚濟傳訊息給張美琪說：「假的，新聞界不時就拿文正作文章，他已打電話給我報平安了。」

本報記者獲知此信息後，再度請張美琪與李庚濟聯繫確認，張美琪隨後致電給李庚濟，表達世界日報希望請她說明劉文正現況。李庚濟表示，她授權張美琪告訴世界日報「劉文正沒死」。

稱劉與經紀人沒聯繫

根據張美琪轉述，李庚濟說，劉文正15日回撥電話給她說，已經很多年沒有跟他的經紀人聯繫。而這麼多年來，一直有人用盡辦法想請他復出，而且他的死訊也傳過多次，但劉文正隱退心意已決，絕對不會以任何形式現身或說明。

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張美琪說，雖然劉文正的媽媽，也就是李家三姊妹的老大已經過世，但劉文正一直跟二姨保持聯繫，他們娘倆經常會通電話。

劉文正的母親（左）三姊妹合影，劉文正的二姨李庚濟（中），三姨（右）。（讀者提供）
劉文正的母親（左）三姊妹合影，劉文正的二姨李庚濟（中），三姨（右）。（讀者提供）

本報提到是否可能請劉文正說一段話，讓所有歌迷都知道他安好？

94歲高齡但仍耳聰目明的李庚濟告訴張美琪說，不想去想這些事情，只告訴歌迷他活的很好就對了，不要再打擾他。

李庚濟去年秋天與張美琪聊天時留下的影片時還提過，劉文正並沒有外傳數十棟房子那麼多，而且他名下的房產都已經全部出售了。

劉文正 世界日報 明州

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