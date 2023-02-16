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劉文正被傳「烏龍死訊」 誰在「搞破壞」？

記者楊起鳳／綜合報導
夏玉順(右)和劉文正。(圖：夏玉順提供)
夏玉順(右)和劉文正。(圖：夏玉順提供)

一代巨星劉文正15日被經紀人夏玉順宣布「死訊」，引起軒然大波，但隔日世界日報獨家採訪到劉文正二姨李庚濟(Lily Lee Levin)，駁斥外甥死訊傳言；夏玉順本人也在台北時間16日改口稱劉文正沒死。那麼15日驚傳他病逝美國的消息是如何傳出來的？

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據了解，15日劉文正的經紀人夏玉順先傳出此訊息，指劉文正是在去年生日前後11月12日因心肌梗塞「病逝」於美國賭城拉斯維加斯，享壽70歲。

但消息傳出之後，本報系聯合報接獲劉文正在新加坡的親近友人轉述，「劉文正過世」是假訊息，但他不願出面否認消息。而夏玉順堅稱過世訊息是真，反指對方是出來蹭熱度，表示劉文正過世時獨自在家，後被姊姊發現，而曾和她合作多部電影的瓊瑤也證實兩天前就收到劉文正過世消息。

據了解，「劉文正過世」假訊息已經傳了兩個多月，因劉文正本人有多支電話，雖然他身邊有些友人會不時跟他聯絡，但通常劉文正不想跟外界接觸，不確定哪一支電話會接，回訊息也可能好幾天之後。

這次傳出假訊息之後，親近友人表示，之前才跟劉文正聯絡過，對方以「劉文正不願意出面否認，認為這樣很好，就不會有人去煩他。」

不過夏玉順堅稱劉文正已經過世，稱對方就是出來搞破壞，不滿消息由他發布。夏玉順說他的消息來源也是聽圈內友人說，但是應該很確定，而劉文正新加坡友人稱劉文正沒死，氣得夏玉順大罵：「那他叫劉文正出來啊！」

夏玉順怒批對方就是在唱反調，他表示當初劉文正曾希望他能簽下這人卻遭他拒絕，而此人也稱握有劉文正的所有版權。

記者求證瓊瑤，她也表示兩天前就收到劉文正過世的消息，劉文正和瓊瑤合作多部電影，包括「雲且留住」、「燃燒吧！火鳥」、「冬天裡的一把火」、「卻上心頭」、「雲且留住」等，劉文正已經成為瓊瑤電影中的白馬王子代表。瓊瑤說：「我兩天前就知道了，很遺憾，也很難過，因為他還這麼年輕！他很有才華，演戲也非常認真，我很欣賞他！至於他是什麼病去世的，我完全不清楚。他退出影壇以後，就完全銷聲匿跡了！」

劉文正 電影 新加坡

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