劉文正二姨李庚濟 丈夫是美外交官李文 曾駐香港

劉文正的二姨李庚濟(Lily Lee Levin)向友人說,劉文正還在人世。(截自亞洲協會香港分會)

70年代巨星劉文正的二姨、今年94歲的李庚濟(Lily Lee Levin),是美國前外交官李文(Burton Levin)的妻子,李文曾擔任過美國駐香港 總領事及美國國務院中華民國 科(Republic of China desk,現台灣協調處)科長等職,有多次派駐台灣的經驗,通曉中文,曾在印尼及泰國的美國大使館服務。他也是1990年代緬美關係降級前的最後一任美國駐緬甸特命全權大使(List of ambassadors of the United States to Myanmar)。

1990年10月,李文自公務生涯退休後,成為亞洲協會香港分會主任。1996年離開亞洲協會後則成為明尼蘇達州 卡爾頓學院訪問教授,開設外交藝術、中美關係及越戰戰史等課程。

除此之外,亦曾任Maureen and Mike Mansfield Foundation董事、南京大學-約翰霍普金斯大學中美文化研究中心理事會主席、來寶集團董事等非政府職務。2016年10月31日於麻州自宅過世。

李文是在駐台期間認識妻子李庚濟,1960兩人於紐約成婚,夫婦兩人生下一子一女。李文過世一年後,李庚濟搬至明尼蘇達州定居,也因此結識了住在不遠的張美琪。

