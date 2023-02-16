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劉文正二姨李庚濟 丈夫是美外交官李文 曾駐香港

記者黃惠玲
劉文正的二姨李庚濟（Lily Lee Levin）向友人說，劉文正還在人世。（截自亞洲協會香港分會）
劉文正的二姨李庚濟（Lily Lee Levin）向友人說，劉文正還在人世。（截自亞洲協會香港分會）

70年代巨星劉文正的二姨、今年94歲的李庚濟(Lily Lee Levin)，是美國前外交官李文(Burton Levin)的妻子，李文曾擔任過美國駐香港總領事及美國國務院中華民國科(Republic of China desk，現台灣協調處)科長等職，有多次派駐台灣的經驗，通曉中文，曾在印尼及泰國的美國大使館服務。他也是1990年代緬美關係降級前的最後一任美國駐緬甸特命全權大使(List of ambassadors of the United States to Myanmar)。

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1990年10月，李文自公務生涯退休後，成為亞洲協會香港分會主任。1996年離開亞洲協會後則成為明尼蘇達州卡爾頓學院訪問教授，開設外交藝術、中美關係及越戰戰史等課程。

除此之外，亦曾任Maureen and Mike Mansfield Foundation董事、南京大學-約翰霍普金斯大學中美文化研究中心理事會主席、來寶集團董事等非政府職務。2016年10月31日於麻州自宅過世。

李文是在駐台期間認識妻子李庚濟，1960兩人於紐約成婚，夫婦兩人生下一子一女。李文過世一年後，李庚濟搬至明尼蘇達州定居，也因此結識了住在不遠的張美琪。

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香港 明尼蘇達州 中華民國

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