我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

養生／外觀、生長速度 指甲藏健康祕密

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學醫學院遺傳學教授David Sinclair說，指甲的生長速度顯示一個人的老化程度。手部指甲示意圖。(圖／123RF
哈佛大學醫學院遺傳學教授David Sinclair說，指甲的生長速度顯示一個人的老化程度。手部指甲示意圖。(圖／123RF

指甲的外觀、生長速度可以洩漏一個人的年紀，醫生說指甲的生長速度可以顯示一個人的生理年齡（biological age），指甲的顏色和上面的紋路也有對應的健康狀況，也建議修剪指甲時不要剪掉角質層，讓指甲獲得保護。

紐約郵報（New York Post）報導，哈佛大學醫學院遺傳學教授辛克萊（David Sinclair）在其podcast Lifespan中說，指甲的生長速度能讓人知道自己是否老化，他說1979年時有研究人員在271人手上貼了小型皮尺，監測他們的指甲生長速度好幾年，發現人30歲後指甲的生長速度每年變慢約0.5%。

辛克萊說，這表示指甲的生長速度可以作為生理老化的簡單、非侵入性指標，根據細胞和組織的效能來定義身體的年齡，而非活了多少年的年紀。

此外，指甲也能透露身體狀況。白色或慘白的指甲表示可能有貧血、肝病、心臟衰竭或營養不良，黃指甲表示可能有真菌感染、糖尿病或甲狀腺疾病。指甲上的豎紋也是老化的徵象之一，也有可能是營養不良或有自體免疫性疾病如類風濕性關節炎。

若手指或腳趾末節呈畸形膨大的「杵狀指」，指甲變得厚且彎曲，可能患有肺部疾病、發炎性腸道疾病、心血管疾病或肝病。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）的皮膚醫師史蒂文生（Mary Stevenson）說，很多原因會導致指甲變得脆弱易斷，其中一個原因是蛋白質攝取不夠，因為這會讓形成指甲的角蛋白變少，維生素B和鐵攝取不夠也是原因。

洗手、使用洗碗精或清潔劑，或甲床受傷都會讓指甲變得脆弱，史蒂文生說，在美甲時把角質層修剪掉也會傷害指甲，因為指甲需要角質層，若把指甲和甲床分離，細菌和真菌就有機會可以趁隙而入。

史蒂文生建議，可以補充生物素（biotin）和鐵來強化指甲健康，但這需要持續好幾個月才能看到效果。

世報陪您半世紀

糖尿病 哈佛大學 心血管疾病

上一則

養生／就寢、起床時間不對 睡整晚仍累

下一則

養生／豌豆莢膳食纖維豐富 促進消化可降大腸癌風險

延伸閱讀

這款嵌甲矯正片 使用者：一周便看到成果

這款嵌甲矯正片 使用者：一周便看到成果
醫藥／除痣開好運? 痣可看健康問題 自我檢查揪壞痣

醫藥／除痣開好運? 痣可看健康問題 自我檢查揪壞痣
稅務漫談／小費、加班費 雇主未分列怎辦？

稅務漫談／小費、加班費 雇主未分列怎辦？
腳麻、腫痛… 足部5變化 恐是心、腎、血管疾病警訊

腳麻、腫痛… 足部5變化 恐是心、腎、血管疾病警訊

熱門新聞

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

理財百科／提防1錯誤 以免少領社安金

2026-03-01 01:15
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

2026-03-01 01:10
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

2026-03-01 01:30
加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

2026-03-01 01:29
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

2026-03-01 16:27

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚