醫藥／吃這4種食物、睡前喝2飲品 有助睡眠

專家提醒，睡前喝一杯約200cc的牛奶，更能幫助一夜好眠；示意圖。（圖／123RF）

許多人深夜在床上翻來覆去，就是無法入睡，須在安眠藥加持下才能進入夢鄉。專家表示，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂、維生素B6等食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。

台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，牛奶 、雞胸肉、堅果等蛋白質食物均含豐富的色胺酸，平時三餐維持相應的攝取量，肉類一天不高於2兩（約75克），也可在早餐、午餐時吃一根香蕉（約80至90克）。不建議為了補充色胺酸而買補品，若已有睡眠障礙，仍應就醫治療。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉補充，色胺酸為蛋白質的分子之一，也是幫助睡眠、穩定情緒的血清素與褪黑激素的原料，從豆魚蛋肉奶中，像黃豆、毛豆，或魚類、堅果類四種食物中都能發現色胺酸。

台灣衛福部國健署指出，成人一天鈣攝取量約1000毫克、鎂攝取量約350毫克、維生素B6約1.5mg/d。許惠玉說，適量補充含鈣、鎂，或維生素B6的食物，包括芝麻、深綠色蔬菜、大蒜，也可曬太陽補充維生素D，幫助人體吸收鈣質，比起色胺酸，同樣能幫助人體分泌血清素與褪黑激素。

許惠玉表示，睡前喝一杯約200cc牛奶或豆漿這兩種飲品能有助睡眠，但不建議吃香蕉，因為香蕉含較高澱粉，可能導致血糖 起伏不定，加重睡眠困擾，反之在就寢前幾小時享用，更能幫助一夜好眠。