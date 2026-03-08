我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

醫藥／吃這4種食物、睡前喝2飲品 有助睡眠

林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，睡前喝一杯約200cc的牛奶，更能幫助一夜好眠；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，睡前喝一杯約200cc的牛奶，更能幫助一夜好眠；示意圖。（圖／123RF）

許多人深夜在床上翻來覆去，就是無法入睡，須在安眠藥加持下才能進入夢鄉。專家表示，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂、維生素B6等食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。

台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，牛奶、雞胸肉、堅果等蛋白質食物均含豐富的色胺酸，平時三餐維持相應的攝取量，肉類一天不高於2兩（約75克），也可在早餐、午餐時吃一根香蕉（約80至90克）。不建議為了補充色胺酸而買補品，若已有睡眠障礙，仍應就醫治療。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉補充，色胺酸為蛋白質的分子之一，也是幫助睡眠、穩定情緒的血清素與褪黑激素的原料，從豆魚蛋肉奶中，像黃豆、毛豆，或魚類、堅果類四種食物中都能發現色胺酸。

台灣衛福部國健署指出，成人一天鈣攝取量約1000毫克、鎂攝取量約350毫克、維生素B6約1.5mg/d。許惠玉說，適量補充含鈣、鎂，或維生素B6的食物，包括芝麻、深綠色蔬菜、大蒜，也可曬太陽補充維生素D，幫助人體吸收鈣質，比起色胺酸，同樣能幫助人體分泌血清素與褪黑激素。

許惠玉表示，睡前喝一杯約200cc牛奶或豆漿這兩種飲品能有助睡眠，但不建議吃香蕉，因為香蕉含較高澱粉，可能導致血糖起伏不定，加重睡眠困擾，反之在就寢前幾小時享用，更能幫助一夜好眠。

世報陪您半世紀

牛奶 血糖

上一則

養生／4飲食習慣 簡單吃有助長壽

下一則

醫藥／8種日常生活習慣 不利心臟健康

延伸閱讀

香蕉怎麼保存？放對地方 鮮度延長2周

香蕉怎麼保存？放對地方 鮮度延長2周
「無辣不歡」也能吃得溫和 營養師：可用天然食材降低依賴感

「無辣不歡」也能吃得溫和 營養師：可用天然食材降低依賴感
美牛絞肉、內臟鬆綁 民團質疑棄守食安 憂殘留萊劑更高

美牛絞肉、內臟鬆綁 民團質疑棄守食安 憂殘留萊劑更高
去年挨罰58萬...北市臭豆腐店太臭擾鄰 鄰居焦慮到掉髮

去年挨罰58萬...北市臭豆腐店太臭擾鄰 鄰居焦慮到掉髮

熱門新聞

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

理財百科／提防1錯誤 以免少領社安金

2026-03-01 01:15
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

2026-03-01 01:10
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

2026-03-01 01:30
加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

2026-03-01 01:29
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

2026-03-01 16:27

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚