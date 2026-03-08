料理功夫／五福臨門-白菜滷

我的頻道

這是一道吉祥菜，有葷有素，營養全面，希望大家在生活中幸福美滿，五福臨門。 

材料：大白菜1顆、豬絞肉1/2磅、冬菇5粒、蛋1個、蔥2條、薑1小塊、太白粉1湯匙。

調味料：鹽、糖、胡椒粉、醬油、蠔油、料酒等全適量。

滷汁(適量)：高湯、鹽、糖、蠔油、麻油 。

工具：砂鍋。

作法:

1.首先製作蔥薑水，蔥切段、薑切片放碗中，倒入半碗開水浸一下，稍涼之後，再用手抓出液汁放碗中備用。

2.把大白菜一片片撕出洗好切大塊，冬菇洗淨泡軟切小丁，水要留著備用。

3.豬絞肉加入冬菇丁，放入適量的調味料拌勻，醃製20分鐘，然後加入雞蛋，用手抓拌均勻。

4.分幾次加入蔥薑水，用手快速從一方向攪拌，直到絞肉把水都吸夠後，再用手抓起摔打，打至絞肉緊實，接著放入太白粉混合均勻，最後分5等分搓圓備用。

5.油鍋放入適量油，油熱放入肉圓，用中火把肉圓四面煎至定型，取出備用。

6.冬菇水倒入碗中，再倒入高湯或清水，共約有1/2杯就可，再加入其他滷汁材料拌勻。

7.砂鍋底部放個小鐵架子，把切好的大白菜和滷汁全部倒入，上面放入炸過的肉圓，開中火煮滾後，改用小火燉煮1小時至軟爛入味，其中要翻面幾次 。

小建議:

1.砂鍋底部放個小鐵架，以防燉煮時大白菜黏在鍋底，煮焦了。

2.白菜會縮水，盡可能放多些。

雞蛋

翻身作？成本3.8億「女足」周星馳新片被傳空降春節檔

料理功夫/肉丸子湯2款

刀槍劍齊出 多族裔學員展示少林功夫

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

