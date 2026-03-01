我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

養生／抗氧化、防癌 植化素提升免疫力

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多研究證實植化素與癌症預防相關。（圖/123RF）
許多研究證實植化素與癌症預防相關。（圖/123RF）

「植化素」(Phytochemicals)是植物天然色素和氣味的主要來源，讓食物外表呈現繽紛亮麗的多種色彩，內在則有清除自由基、抗氧化、抗發炎的功能，許多研究證實植化素與癌症預防相關。植化素藏在哪些食物中？不同的植化素，各自有哪些功效？該怎麼攝取能達到最大功效？

茄紅素、兒茶素…廣告暴紅

什麼是植化素？許多人都知道維生素，卻不太認識具強大抗氧化能力的植化素，但一說到多酚、葉黃素、白藜蘆醇等物質，馬上會意過來：原來是這個。植化素有上千種，存在於蔬菜水果以及穀物中，賦予植物繽紛色彩。

植化素是保護植物的天然化合物，對人體有抗發炎、抗氧化功效，能減少罹病風險。台北醫學大學營養學院副院長陳玉華表示，目前已發現的植化素達上千種，雖然植化素非人體必須營養素，不吃也沒關係，但多多食用可以提高免疫力、促進健康。

早年，大家並不熟悉什麼是植化素，直到番茄汁的廣告，「茄紅素」一詞瞬間暴紅；接著，綠茶的廣告強調「兒茶素」的抗氧化作用。陳玉華說，葉黃素、類胡蘿蔔素、花色素苷(紅酒多酚)、大豆異黃酮等各種多酚類漸漸廣為人知，且發現幾乎所有蔬果都含有專屬的植化素。

珍貴的植化素，已證實可抗氧化及抗癌，尤其是槲皮素、吲哚。陳玉華指出，人類無法自行製造植化素，要透過蔬果來獲得；植化素可說是植物色素的來源，讓植物顯現出不同色彩，大致可分為「紅、橙、黃、綠、紫、黑、白」七種顏色，不同種類的植化素，也各有防禦力、保護能力。

七種顏色 各有不同防禦力

以藍紫色的蔬果為例，葡萄、藍莓、茄子、紫洋蔥等，含有花青素及類黃酮；胡蘿蔔、玉米、木瓜、南瓜富含類胡蘿蔔素及玉米黃素，蔬果外觀呈現橙、黃色；鮮紅色的草莓、番茄、紅椒含有茄紅素，屬於脂溶性的化合物。

另外，深綠色蔬菜因為葉綠素的顏色深，所以蓋掉了其他植化素的顏色。陳玉華強調，「多吃深綠色蔬菜有益健康」這句話有其道理，且葉綠素普遍存在於所有綠色蔬果中，可排毒、加強造血、降膽固醇以及抗癌功效。當然，吃愈多繽紛蔬果，愈能補足預防癌症的重要武器。

十字花科抗癌 藍紫抗氧化

植化素可清除容易致癌的自由基，包括激發體內解毒酵素的活性、抑制癌細胞增生等，身體宛如多了一層防護罩，又被稱為「抗癌高手」。常見的抗癌植化素包括花色素苷、槲皮素、兒茶素、硫化合物等。陳玉華推薦，可多吃大蒜、十字花科蔬菜。

當血壓過高、膽固醇過多，三高數值出現紅字，血管就會失去彈性、血管壁受損，增加血栓形成風險。植化素有助於抑制壞膽固醇氧化、改善血流循環，有預防心血管疾病的功能。建議多吃藍紫色的蔬果，其花青素、類黃酮素、酚類，皆為最佳抗氧化劑。

植化素的攝取，以天然食材為主，若有特殊疾病或有異常狀況，例如牙口不好、有吞嚥障礙的長輩，才需另外補充較高濃度的保健品。

世報陪您半世紀

癌細胞 癌症 三高

上一則

娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的

下一則

養生／攝取植化素 餐盤顏色愈多愈好

延伸閱讀

立威廉抗癌過生死關 「想看女兒長大」讓他撐過低潮

立威廉抗癌過生死關 「想看女兒長大」讓他撐過低潮
24節氣「雨水」靠這飲食法補足免疫力 中醫師：關鍵在早餐食物溫度

24節氣「雨水」靠這飲食法補足免疫力 中醫師：關鍵在早餐食物溫度
春季盛產油菜 補鈣首選又能抗癌 還助降血壓、護眼

春季盛產油菜 補鈣首選又能抗癌 還助降血壓、護眼
微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評

微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評

熱門新聞

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

理財百科／提防1錯誤 以免少領社安金

2026-03-01 01:15
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

2026-03-01 01:30
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

2026-03-01 01:10
加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

2026-03-01 01:29

超人氣

更多 >
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父