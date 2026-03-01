醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

醫師提醒，胃腸道基質瘤早期幾乎沒有症狀，如有腹部脹悶不適、惡心嘔吐、大便出血等，需多加留意；示意圖。（圖／123RF）

一名72歲女士因長期上腹部悶痛、頭暈，合併血便症狀就診，發現近6公分大的胃腸道基質瘤，且膽囊全被結石塞滿。醫療團隊以機械手臂輔助的腹腔鏡手術，將部分胃切除及膽囊切除，縮短住院天數，病人於術後第9天即出院返家。

台灣國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬表示，民眾對胃腸道基質瘤（GIST）相當陌生，常會有被診斷的詢問，這是否是胃癌？胃腸道基質瘤是一種消化系統的癌症 ，並不是胃癌，而是一種長在黏膜下的惡性肉瘤，可發生在胃腸道任何部位，也可能長在後腹腔。

蔡欣恬說，胃腸道基質瘤與胃癌的治療方式不同，胃腸道基質瘤屬於一種惡性肉瘤，其生長位置影響患者的期別。據統計顯示，胃腸道基質瘤可發生於各年齡層，好發於50歲以上族群；罹病原因尚不明，可能跟帶有特定基因突變的體質有關。

胃腸道基質瘤早期症狀並不明顯，常以胃不舒服、腹脹悶痛表現；隨著腫瘤 漸漸長大壓迫到其他器官，造成胃出血、食欲不振等。蔡欣恬說，這位72歲女士在三年前就檢查出2公分大的胃黏膜下腫瘤，疑似胃腸道基質瘤，持續門診追蹤。近期出現多種症狀，進一步檢查發現腫瘤已接近6公分，決定手術切除。

蔡欣恬指出，胃腸道基質瘤的臨床標準治療是「手術完整切除腫瘤」，標靶治療為輔。若是已經有遠端轉移，或腫瘤原發位置屬於手術高度危險區域、腫瘤太大無法一次手術完整切除，可以先給予標靶治療，讓腫瘤變小後再進行手術，達到更好的治療效果，提高整體平均存活率。

過去胃腸道基質瘤的患者需接受超過15公分傷口的剖腹手術，達文西微創手術可進行更細緻的剝離及切除，同時處理胃部惡性腫瘤及膽結石，傷口小、減少感染與出血，大幅降低病人術後傷口疼痛感。