移民專頁／遞交I-130後 H-1B被炒可轉F簽嗎？

鄭毅律師主答

讀者問：

我的配偶持有H-1B，剛被解雇，馬上進入grace period (寬限期)。她因為之前已經 file過I-130了，所以算是有移民傾向。但是，她的I-485排期還沒到，所以可能的方法就是從H轉到F簽證。但F又是說不可以有移民傾向，所以就想知道有沒有人遇過這種狀況？

答：

1. 不清楚之前誰為你配偶遞交的I-130申請。如果是你以綠卡身分申請她，目前根據B表的filing date很快，例如根據11月的簽證看板 (Visa Bulletin)，2A類別B表已經排到2025年10月22日。也就是說，2025年10月22日之前遞交I-130的，11月1日就可遞交I-485。

如果是你配偶的公民父母或兄弟姊妹為她遞交的I-130，正在等排期，那麼如果可能的話，最好他在60天的寬限期(grace period)裡，盡快找到新的雇主並提交H-1B transfer。

這是最穩健的，因為H-1B是允許dual intent (即同時有意向移民美國及申請綠卡)的非移民簽證類別。這樣保持在H-1B的dual intent (雙重意圖／雙重傾向) 架構下，不容易有移民意圖與非移民狀態衝突的問題。

2.如果H-1B寬限期快要到期，而未能找到新雇主，想申請轉換為另一種非移民身分如F1，確實會產生移民傾向的問題。對於F1學生簽證類別，通常要求非移民意圖 (non-immigrant intent，即申請人必須證明不是以移民為目的)。因此如果已有或明顯有移民傾向，就可能在轉換身分時面臨難題。移民官在審核轉換身分申請時，會非常注意申請人是否真正以全職就讀為目的、是否有移民意圖。當然在實踐中，仍有不少人成功轉換身分。

移民 H-1B 學生簽證

