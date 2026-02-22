料理功夫／竹筍肉羹湯麵

我的頻道

有時候煮一碗湯麵，並不是特別餓，而是想替一天畫下一個安靜的句點。冰箱裡零散的豆芽、竹筍與一點肉羹，看似不起眼，卻足以煮出一碗清甜溫潤的湯麵。這樣的料理不需要高超技巧，只要耐心與順序，就能讓每一樣食材在湯裡找到自己的位置。

材料（1人份）：

烏龍麵或白麵1份、豬肉塊或肉羹約80～100克、豆芽菜一大把、竹筍適量（切片）、洋蔥少量（切丁）、雞蛋1顆、水約600毫升、鹽巴適量、白胡椒粉少許、食用油少量。

作法：

1.平底鍋加少量油，將雞蛋打散後倒入鍋中，以小火煎至半熟，略成蛋花狀即可，盛起備用。

2.湯鍋加水煮滾後，放入豬肉與洋蔥，轉中小火煮至豬肉熟成、湯色轉甜，視情況撈去浮沫。

3.加入竹筍片，續煮數分鐘，讓筍香融入湯中。

4.放入麵條，用筷子輕輕撥開，煮至熟軟。

5.加入煎好的蛋花與豆芽菜，煮約30秒即可。

6.以鹽與白胡椒粉調味，關火，盛碗上桌。

小提醒：

1.蛋花先煎再入湯，口感會比直接打進湯裡更完整、不易散。

2.豆芽最後下鍋，才能保留爽脆口感與清甜味。

3.湯頭不需過多調味，讓洋蔥與竹筍自然的甜味成為主角。

4.若想更有飽足感，可加入少量豆腐或再多放些肉。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

