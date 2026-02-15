養生／維生素攝取 醫澄清12謬誤

專家提醒，蔬菜在新鮮時冷凍可保持鮮度，並維持營養價值，有些維生素不存在於蔬菜中，因此補充肉和魚也很重要；示意圖。（圖／123RF）

維生素是維持人體正常運作的重要元素，但很多人對維生素有諸多誤解。日本食品科學教授小林實夏、營養科醫師赤石定典和整形外科醫師落合博子，一起澄清關於維生素的12項常見迷思：

迷思1：吃沙拉就夠

有些維生素不存在於蔬菜中，例如具有造血作用的維生素B12就不含於蔬菜中。若要攝取每天所需的維生素，均衡食用肉類、魚類等食物是非常重要的。

迷思2：不攝取脂肪

如果沒有攝取足夠的脂肪，也無法獲得完整營養。花椰菜 等蔬菜中含的脂溶性維生素，與油一起食用會更容易被吸收。

迷思3：煮沸失營養

確實煮沸時會溶出流入水中，但營養素並不會消失，若將其做成湯品或味噌湯等，連湯一起飲用，就能不浪費地攝取這些營養。

迷思4：微波壞營養

微波爐的電磁波不會破壞維生素，有時反而比煮更營養。與煮沸相比，使用電子鍋或蒸煮方式加熱，因為不使用水，能防止水溶性維生素流失。

迷思5：冷凍失鮮度

蔬菜在新鮮時冷凍可以保持鮮度，並維持蔬菜本身的營養價值。此外，冷凍過程會破壞細胞結構，使加熱速度加快，從而縮短烹調時間。

迷思6：過量補充劑

過量攝取維生素會有害健康，例如維生素A是脂溶性維生素，容易在體內累積，長期服用可能導致健康問題。日常的飲食已足夠提供身體所需的維生素A。

迷思7：生胡蘿蔔更好

胡蘿蔔中含有的β-胡蘿蔔素會轉化為維生素A被吸收，由於它是脂溶性的，與生食相比，用油炒煮會更有助於吸收。

迷思8：隔窗陽光補D

維生素D是透過紫外線B波（UVB）生成的，但透過玻璃時UVB會被阻擋，因此無法使人體有效生成維生素D。

迷思9：晚上吃水果

有人習慣在晚上吃水果，但「早上的水果如金」，早上是吃水果的最佳時機，在接受紫外線照射前的早晨攝取，可以預防肝斑。

迷思10：補C防感冒

靠維生素C預防感冒的說法無科學根據，但維生素C確實有助於增強免疫力 ，然而並不代表它能有效預防或治療感冒。

迷思11：檸檬最多C

如果想攝取維生素C，大家通常會想到極酸的檸檬，但其實青椒和甜椒的維生素C含量更高。

迷思12：老了吸收降

隨著年齡增長，維生素的吸收率基本不會有太大變化，但維生素B12的吸收率確實會下降。如果缺乏維生素B12，可能會增加罹患失智症 的風險。