醫藥／善用藥盒分裝 防藥品變質

廖靜清
藥盒款式眾多，要留意有無密封式設計，避免因濕氣而受潮。（圖／123RF）
藥盒款式眾多，要留意有無密封式設計，避免因濕氣而受潮。（圖／123RF）

老是忘記吃藥該怎麼辦？除了靠家人叮嚀、貼便條紙、用藥App，「藥盒」也有提醒按時服藥的功用。不過藥盒若沒有定期清潔、錯誤方式分裝藥品，可能會導致藥品受潮、受汙染，增加變質風險。

藥盒分成一周、一個月的收納格數，還貼心標示三餐、睡前時段，不再因繁忙瑣事忘記吃藥。台北國泰綜合醫院藥劑科藥劑師洪家雯說，就診科別多、用藥頻率高的慢性病族群，最適合使用分裝藥盒，各種花花綠綠的藥丸、藥錠，只要依照醫囑分裝，時間到了就開啟服用，不會再搞混用藥的先後次序。

洪家雯指出，使用藥盒分裝很方便，除了標示透明、分隔存放、攜帶方便，還能依照日期分類，幫助管理藥物，省去忘記吃藥或吃錯藥的麻煩。

標示透明：方便檢視內容物，有助於辨認藥物，便於檢查、準確服用。

分隔存放：分隔格層設計，藥物不會混在一起，拿取方便。

攜帶方便：不用再帶一大包藥袋，有些藥盒可單獨拆卸，外出時輕巧攜帶。

時間畫分：每個格子代表特定時間的藥物劑量，提醒按時服藥。

新型藥盒款式眾多，但要特別留意有無密封式設計，避免因濕氣而受潮。洪家雯提醒，一般的藥盒幾乎沒有氣密性，雖然有蓋子密封，但仍會透進空氣、水分、光線。另外，藥盒長期使用沒有清潔，也會累積髒汙，藥盒反而變成細菌的溫床。

部分藥物需避光 別先拆封

許多人拿到藥物，都會先「自行分裝」，洪家雯強調，不是每種藥都能先拆封或剝半、磨粉，例如膜衣錠、腸衣錠、糖衣錠等，而哮喘、心絞痛及高血壓的藥品，需要適當保存避光，若拆封原本的特殊包裝暴露在空氣中，會加速藥性失效。

藥物保存常見「放在冰箱比較不會壞？」的迷思，洪家雯說，藥物並不是食物，如果醫師或藥師沒有特別交代，不用存放冰箱。多數藥物只要放在陰涼乾燥的環境即可，冰箱低溫、濕氣重，可能出現「崩解」變質。

分裝以一周為限 藥袋留著

藥物只要一開封，變質、潮濕的機率就會增加，洪家雯建議，使用藥盒協助定時、定量服用，最好以「一周」為上限，有利於維持藥品的安定性、有效性。藥品分裝之後，也不要先丟棄藥袋，預防不小心打翻藥盒時，還能依說明辨識藥錠，確保用藥安全。

各疾病的藥物特性，有些是餐前服用、有些無法與其他藥物或保健品併服，例如鈣、鎂、鋁等金屬離子會影響抗生素的吸收，至少要間隔兩個小時。

