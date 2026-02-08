移民專頁／配偶加人I-485 影響進度？

讀者問：

我在一年前提交了I-485申請，之後收到了補件通知(RFE)。在此期間，我結婚了，現在我希望將我的配偶加入我的I-485申請中。我看到一些文章提到，這可以透過follow-to-join(隨後跟隨申請)程序，或是將配偶作為附屬申請人(derivative beneficiary)加入現有的I-485申請來完成。請問哪一種方式比較合理？

我主要的擔心是：如果我現在將配偶加入現有的申請，我是否會拖慢我的綠卡 審理進度？若我選擇「follow-to-join」程序，我的配偶會不會因此比我更晚拿到綠卡？

答：

隨後跟隨申請(Follow-to-join)通常是指在主申請人獲得永久居留權(綠卡)之後，讓其配偶通過領事程序在海外辦理移民 手續的一種方式。將你的配偶加入你的I-485申請，則表示你的配偶將根據你的案件，自行提交一份I-485申請。

至於這種情況是否會導致你的案件出現延遲，很難確定；但有一種可能性是，美國移民局可能會要求你提供婚姻真實性的相關證據，或安排你和你的配偶一起面談，以核實你們的婚姻關係是否真實有效。