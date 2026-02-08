醫藥／老化、肥胖、久站… 5原因導致足底筋膜炎

醫師提醒，冬天是足底筋膜炎的好發季節；示意圖。(圖／123RF)

早上起床，一腳踏下地板，腳底就傳來像電到般的刺痛；或是久站久坐後休息一陣子，以為足底壓力減緩了，卻感覺腳底疼痛，醫師說，這是最典型的「足底筋膜炎」症狀，尤其當氣溫變低時，血液循環變慢，筋膜和肌肉也會變得僵硬，組織退化性病變就會加劇。

台北榮總復健醫學部主治醫師李思慧表示，雙足承受了全身的重量，當過度承重或過度使用時，就會提升罹患足底筋膜炎及發病的風險。冬天是足底筋膜炎的好發季節，因為天氣變化大，導致小腿肌肉、阿基里斯腱易呈現緊繃狀態，通常疼痛集中在腳跟骨前方的位置，且會一路從腳底延伸到腳跟，疼痛難耐，可說是足底痛中的第一名。

大部分的足底筋膜炎都是過度或不當使用，而中老年族群則多因退化導致脂肪墊的萎縮，腳底失去緩衝效果所致。李思慧指出，足底筋膜炎的病因大致可歸為五類：

1.老化：

隨著年齡增長，足底筋膜會失去彈性，緩衝功能也跟著變差；40至60歲是發病高峰族群，男女的比率差不多。

2.肥胖：

體重過重會對腳底帶來壓力，且肥胖者通常運動不足，當肌肉無力時，走路姿勢也錯誤，造成惡性循環。

3.足弓異常：

扁平足或高足弓等足部結構問題，會讓腳底的支撐力不足，增加足底筋膜的負擔。

4.久站或走路：

長時間站立或走路時，足底過於疲累就會累積傷害，產生腳底痛、腳跟痛。

5.不適合的鞋子：

楦頭過於窄小、不符合腳型的鞋子，易導致足底筋膜被過度牽拉，例如高跟鞋、硬底皮鞋、拖鞋等，沒有震力吸收功能。

足底筋膜炎可以治癒嗎？李思慧說，只要接受適當治療，大部分都可逆轉。治療方法首要著重生活型態調整，進一步針對病因減重 、使用鞋墊、穿對鞋子、適度運動等；請醫師評估病情進行超音波、雷射、震波儀器介入治療；如果非常嚴重，可進行內視鏡手術，以及術後復健。

李思慧提醒，平常就要做好足部保養，運動前後要充分暖身、休息，適時幫雙足保暖，降低冬天足底筋膜炎發作的機會。腳底痛除了足底筋膜炎之外，也可能是蹠骨痛、跟腱炎、足跟脂肪墊損傷等，建議就醫檢查診斷。

居家改善足底筋膜炎方法：

1.熱水泡腳：

足底筋膜炎可利用泡熱水改善血液循環，要特別注意使用40℃至42℃的熱水，一次泡15至20分鐘，放鬆肌肉與筋膜。

2.腳底按摩：

單腳踩在按摩球或網球上，扶著牆面，來回滾動按壓1分鐘左右，紓解痛點。

3.弓箭步拉筋：

症狀腳在後，感覺後跟肌腱與足弓牽拉，筋膜可被伸展。