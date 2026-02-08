料理功夫/清爽日式 豆皮壽司與海帶蛋花湯

不想大費周章，只想做一份看起來清爽、吃起來舒服的日式餐點。這樣的日子，我常會想起豆皮壽司。甜鹹柔軟的豆皮包著溫熱的壽司飯，外表樸實，卻很能安撫人心。再搭配一碗簡單的海帶蛋花湯，一乾一濕、一主一副，餐桌自然就完整了。

豆皮壽司

材料（約10～12個）：

壽司米2杯、市售調味豆皮10～12片、黑芝麻1～2小匙、蔥花適量、蛋皮或玉子燒切細絲適量、魚卵少許（可省）。

壽司醋：米醋3大匙、糖2大匙、鹽1小匙。

作法：

1.壽司米洗淨後照平日煮飯比例煮熟，趁熱拌入事先調好的壽司醋。翻拌時動作要輕，讓米飯均勻吸收酸甜氣味即可，避免壓碎米粒。接著拌入黑芝麻，增添香氣與口感層次，放涼備用。

2.市售豆皮若甜度較高，可快速以溫水沖洗，輕輕擠乾後攤開成袋狀。將壽司飯鬆鬆地填入豆皮中，記得不要塞得太滿，保留空氣感，吃起來才不會膩。

3.最後在表面鋪上蔥花與蛋絲，點綴少量魚卵增加色彩。即使只是家常料理，這些小細節也能讓餐桌看起來多一份用心。

海帶蛋花湯

材料：

乾燥海帶芽一小把、雞蛋 1～2顆、水600～800ml、鹽適量、香油少許。

作法：

1.海帶芽以清水泡開、沖洗乾淨後備用。鍋中加入清水煮滾，放入海帶芽煮約1～2分鐘，讓海帶釋放自然的海味。

2.將雞蛋打散轉小火，沿著鍋邊慢慢倒入蛋液，同時以筷子輕輕攪動，形成細緻的蛋花。最後以鹽調味，起鍋前也可滴幾滴香油。這碗湯不需要太多調味，清爽就是它最好的樣子。

豆皮壽司的甜鹹，搭配海帶蛋花湯的清淡，一口飯、一口湯，味道在口中慢慢平衡。這樣的一餐，不追求複雜技巧，也不講究昂貴食材，卻很適合忙碌過後的晚餐，或想讓家人吃得輕鬆的一天。

料理有時候就是這樣，把熟悉的食物好好完成，就已經足夠。若想變化口味，也可在壽司飯中拌入少量白芝麻或切碎的醃蘿蔔，增加清脆感；豆皮壽司冷藏後食用，風味也別有一番清甜。這樣簡單卻細緻的餐點，不論是一人獨享，或作為便當、野餐料理都十分合適，吃得輕盈。

