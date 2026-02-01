談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

日本卡通人物「神奇寶貝」將在芝加哥的「寶可夢化石博物館」展覽中扮演主角。(美聯社)

在全球擁有大批粉絲的日本 卡通人物「神奇寶貝」(Pokémon，通稱寶可夢)搖身一變，成為化石展覽主角，即將首次在北美亮相，提供粉絲與啟發寶可夢誕生的真實古代生物面對面的好機會。

根據新聞網站timeout.com報導，芝加哥 「菲爾德博物館」(Field Museum)訂於今年5月22日推出「寶可夢化石博物館」(Pokémon Fossil Museum)特展，讓民眾親眼目睹寶可夢原型的「怪顎龍」(Tyrantrum)和「始祖大鳥」(Archeops)以及館藏世界級珍品：霸王龍蘇(Sue the T. Rex)和芝加哥始祖鳥 (Chicago Archaeopteryx)複製品的機會，

該特展原本在日本舉辦，由東京「國立科學博物館」(National Museum of Nature and Science)和寶可夢公司(The Pokémon Company)合作推出，首次移師海外展覽選在芝加哥，也是北美地區唯一參觀地點，展期至2027年4月11日止。

該特展以深受喜愛的寶可夢為切入點，透過互動方式帶領觀眾走進古生物學、演化論和自然史的世界，參觀者將在寶可夢扮演的教授、菲爾德博物館科學家以及一隻穿著考古挖掘服的皮卡丘(Pikachu)帶領下，近距離觀察真正的化石挖掘工具，深入了解古生物學家考古作業，搭配沉浸式的音效與講解，將自然發展史栩栩如生呈現眼前。

菲爾德博物館展覽部主任胡格斯卓登(Jaap Hoogstraten)發布新聞稿指出：「秉承本館連接人類與自然世界的使命，該特展將激發參觀者對他們最喜愛的寶可夢進行新的探索，同時也為他們，尤其是那些嶄露頭角的古生物學家提供一條通往科學的途徑。」並強調，無論古生物愛好者或寶可夢粉絲，甚至任何想要以全新視角接觸自然世界的民眾，都是不容錯過的好機會。