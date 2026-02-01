我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

養生／冷凍藍莓好處多 鎖住營養健康

編譯廖振堯
聽新聞
test
0:00 /0:00
冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪；示意圖。（圖／123RF）
冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪；示意圖。（圖／123RF）

藍莓個頭雖小，但風味和營養俱全，是值得常備在冰箱的超級水果，而冷凍藍莓更是好處多多。以下五個理由便是為何該將藍莓凍起來保存。

1.保持新鮮度和營養成分：在藍莓成熟度最高時冷凍，確保鎖定並保留其營養物質和風味。與其他水果不同，這些漿果在冷凍時不會失去營養價值，使其成為一年四季最方便、健康的選擇。

2.便宜且保存期限長：冷凍藍莓在家用冰箱中可以保存十個月，更長保質期讓人們可以在特價時大量購買藍莓回家冷凍，隨手取得營養豐富又美味的水果不再遙不可及。

3.易於準備：即使需要臨時使用，它們也很容易解凍，只須在紙巾上鋪好一層，然後用微波爐的「解凍」設定加熱30秒即可。

4.炎熱天氣的完美選擇：在炎熱的夏日，冷凍藍莓本身就是快速、清爽的零食，可以直接嚼食或加入各種飲料。把冷凍藍莓拌入優格中，也是健康的冰淇淋替代品。

5.靈活烹飪：冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，無須加冰便能直接打成清爽的冰沙或果昔；若加入糕餅麵包烘烤，它們能保持形狀及顏色，同時保持濃厚風味。但要記得在將它們加入麵糊之前，先將其裹上一層薄薄的麵粉，以防止它們沉入鍋底或烤盤。

由於冷凍過程會分解部分藍莓果皮，它們更容易混合在冰沙中或煮成醬汁，可以創造出更光滑的質地、更濃郁的味道。如果是沙拉或莎莎醬中使用，請選擇A級IQF(單獨快速冷凍)藍莓，那麼在解凍後也能保持形狀完整。

莓果

上一則

養生／巧克力含可可鹼 狂嗑恐中毒致命

下一則

養生／養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

延伸閱讀

短路釀火災 33萬台迷你冰箱被召回

短路釀火災 33萬台迷你冰箱被召回
松露油不含松露、鮪魚壽司沒有鮪魚...這些常見食品都是「假貨」

松露油不含松露、鮪魚壽司沒有鮪魚...這些常見食品都是「假貨」
阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果

阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果
冰箱食物壞了沒？「聞味道確認」其實不靠譜

冰箱食物壞了沒？「聞味道確認」其實不靠譜

熱門新聞

美航副駕駛山姆‧利雷在2025年1月華府空難中喪生，老雷利夫婦(圖右)5月在國會聆聽運輸部長達菲在聽證會上的發言。(路透)

封面故事／華府空難周年／飛行員父 為罹難兒找真相

2026-01-25 01:28
紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

2026-01-25 01:25
法拉盛「制服店」在緬街已逾70年，店主明建華和先生馬宏晉站在店門口，想退休卻不忍心讓老顧客失去多年來購買制服的管道。(特約記者許振輝╱攝影)

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

2026-01-25 01:24
2025年1月29日晚間，一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為25年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。(歐新社)

封面故事／華府空難周年／波多馬克河在嗚咽…悲劇3主因

2026-01-25 01:26
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)

生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

2026-01-25 01:18

理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

2026-01-25 01:16

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克