養生／冷凍藍莓好處多 鎖住營養健康

冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，天然鈉含量低、幾乎不含脂肪；示意圖。（圖／123RF）

藍莓個頭雖小，但風味和營養俱全，是值得常備在冰箱的超級水果，而冷凍藍莓更是好處多多。以下五個理由便是為何該將藍莓凍起來保存。

1.保持新鮮度和營養成分：在藍莓成熟度最高時冷凍，確保鎖定並保留其營養物質和風味。與其他水果不同，這些漿果在冷凍時不會失去營養價值，使其成為一年四季最方便、健康的選擇。

2.便宜且保存期限長：冷凍藍莓在家用冰箱中可以保存十個月，更長保質期讓人們可以在特價時大量購買藍莓回家冷凍，隨手取得營養豐富又美味的水果不再遙不可及。

3.易於準備：即使需要臨時使用，它們也很容易解凍，只須在紙巾上鋪好一層，然後用微波爐的「解凍」設定加熱30秒即可。

4.炎熱天氣的完美選擇：在炎熱的夏日，冷凍藍莓本身就是快速、清爽的零食，可以直接嚼食或加入各種飲料。把冷凍藍莓拌入優格中，也是健康的冰淇淋替代品。

5.靈活烹飪：冷凍藍莓是一種用途廣泛的烹飪原料，無須加冰便能直接打成清爽的冰沙或果昔；若加入糕餅麵包烘烤，它們能保持形狀及顏色，同時保持濃厚風味。但要記得在將它們加入麵糊之前，先將其裹上一層薄薄的麵粉，以防止它們沉入鍋底或烤盤。

由於冷凍過程會分解部分藍莓果 皮，它們更容易混合在冰沙中或煮成醬汁，可以創造出更光滑的質地、更濃郁的味道。如果是沙拉或莎莎醬中使用，請選擇A級IQF(單獨快速冷凍)藍莓，那麼在解凍後也能保持形狀完整。