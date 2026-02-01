養生／巧克力含可可鹼 狂嗑恐中毒致命

很多人愛吃巧克力，但吃過量可能會有中毒風險；示意圖。(路透)

假期期間很多人會大啖甜食，而巧克力更是不少人的首選。醫生表示，巧克力有可可鹼，吃太多巧克力除了可能有導致疾病的風險，還可能致命，不過會讓人有生命危險的巧克力非常大量，若是以知名品牌的水滴型巧克力來計算，要吃到超過7000個才會出事。

紐約郵報報，根據糖果製造商費列羅（Ferrero）的調查，美國人去年花了將近70億元購買假期的甜食，今年的數字估計會更高。

報導指出，巧克力是由可可豆製作而成，吃太多可能會讓人蛀牙、體重增加、增加心臟病 和糖尿病 風險及膽固醇過高，另外，可可豆含有輕度興奮劑可可鹼（theobromine），若食用過量還會中毒。

醫師薩利赫（Naveed Saleh）在「今日心理學」（Psychology Today）中的文章中提到，可可鹼會影響神經、呼吸和心血管系統，也有利尿效果，若攝取的量非常大，還會導致心跳加快、盜汗、食慾不佳、顫抖、嚴重頭痛和血壓降低。

Popular Science報導，對人體來說，體重每公斤攝取1000毫克的量就會中毒；若以一位體重150磅的人為例，吃了含有6萬8000毫克的可可鹼就會中毒。

每種巧克力的可可鹼含量不同，白巧克力幾乎沒有可可鹼，牛奶巧克力1公克有2.4毫克可可鹼，黑巧克力1公克有5.5毫克，1公克的貝克巧克力（baker's chocolate）則是16毫克，用這樣的數據計算，一名體重165磅的人若要吃到致命的可可鹼劑量，好時（Hershey's）的一般尺寸牛奶巧克力要吃711塊、水滴巧克力要吃到7084個、黑巧克力要吃到332塊，不過至今沒有人有因為吃到這個量而中毒或致病。

報導指出，人體可以很快地代謝掉可可鹼，但很多動物不行，這也是狗、貓和鳥類不能吃巧克力的主因，狗的體重每公斤攝取100至500毫克的可可鹼就會致命。