我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

養生／巧克力含可可鹼 狂嗑恐中毒致命

世界新聞網
很多人愛吃巧克力，但吃過量可能會有中毒風險；示意圖。(路透)
很多人愛吃巧克力，但吃過量可能會有中毒風險；示意圖。(路透)

假期期間很多人會大啖甜食，而巧克力更是不少人的首選。醫生表示，巧克力有可可鹼，吃太多巧克力除了可能有導致疾病的風險，還可能致命，不過會讓人有生命危險的巧克力非常大量，若是以知名品牌的水滴型巧克力來計算，要吃到超過7000個才會出事。

紐約郵報報，根據糖果製造商費列羅（Ferrero）的調查，美國人去年花了將近70億元購買假期的甜食，今年的數字估計會更高。

報導指出，巧克力是由可可豆製作而成，吃太多可能會讓人蛀牙、體重增加、增加心臟病糖尿病風險及膽固醇過高，另外，可可豆含有輕度興奮劑可可鹼（theobromine），若食用過量還會中毒。

醫師薩利赫（Naveed Saleh）在「今日心理學」（Psychology Today）中的文章中提到，可可鹼會影響神經、呼吸和心血管系統，也有利尿效果，若攝取的量非常大，還會導致心跳加快、盜汗、食慾不佳、顫抖、嚴重頭痛和血壓降低。

Popular Science報導，對人體來說，體重每公斤攝取1000毫克的量就會中毒；若以一位體重150磅的人為例，吃了含有6萬8000毫克的可可鹼就會中毒。

每種巧克力的可可鹼含量不同，白巧克力幾乎沒有可可鹼，牛奶巧克力1公克有2.4毫克可可鹼，黑巧克力1公克有5.5毫克，1公克的貝克巧克力（baker's chocolate）則是16毫克，用這樣的數據計算，一名體重165磅的人若要吃到致命的可可鹼劑量，好時（Hershey's）的一般尺寸牛奶巧克力要吃711塊、水滴巧克力要吃到7084個、黑巧克力要吃到332塊，不過至今沒有人有因為吃到這個量而中毒或致病。

報導指出，人體可以很快地代謝掉可可鹼，但很多動物不行，這也是狗、貓和鳥類不能吃巧克力的主因，狗的體重每公斤攝取100至500毫克的可可鹼就會致命。

心臟病 糖尿病

上一則

養生／養成5個好習慣 輕鬆減重不復胖

下一則

養生／冷凍藍莓好處多 鎖住營養健康

延伸閱讀

鮪魚罐疑染菌 召回後竟誤送多家超市

鮪魚罐疑染菌 召回後竟誤送多家超市
鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送多家超市

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送多家超市
湖北23歲女被逼嫁39歲男 喝農藥輕生 母否認為彩禮逼婚

湖北23歲女被逼嫁39歲男 喝農藥輕生 母否認為彩禮逼婚
南布碌崙12人一氧化碳中毒 8人送醫

南布碌崙12人一氧化碳中毒 8人送醫

熱門新聞

美航副駕駛山姆‧利雷在2025年1月華府空難中喪生，老雷利夫婦(圖右)5月在國會聆聽運輸部長達菲在聽證會上的發言。(路透)

封面故事／華府空難周年／飛行員父 為罹難兒找真相

2026-01-25 01:28
紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

2026-01-25 01:25
法拉盛「制服店」在緬街已逾70年，店主明建華和先生馬宏晉站在店門口，想退休卻不忍心讓老顧客失去多年來購買制服的管道。(特約記者許振輝╱攝影)

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

2026-01-25 01:24
2025年1月29日晚間，一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為25年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。(歐新社)

封面故事／華府空難周年／波多馬克河在嗚咽…悲劇3主因

2026-01-25 01:26
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)

生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

2026-01-25 01:18

理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

2026-01-25 01:16

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克