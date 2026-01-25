養生／研究：1周吃辣逾3次 性欲恐下降

辣椒會影響雄性激素水平，吃太多辛辣食物可能會影響親密關係。（圖/123RF）

「英國營養學雜誌」（British Journal of Nutrition）曾對5萬多名成年人，針對食用新鮮辣椒、辣椒醬或在烹飪中添加乾辣椒的頻率，進行了調查。結果顯示，每周只吃一次辣的人，跟那些鮮少或是根本不吃辣的人相比，罹患缺血性中風 的風險降低了13%。

其中理論認為，辣椒益處來自辣椒素（capsaicin），也就是讓辣椒吃起來辣口的成分。辣椒素可提高新陳代謝約8%，也就是身體消耗能量的速度，並因此防止肥胖。且即使是已經中風患者，也能從中受益，根據「中風和腦血管疾病雜誌」（Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases）2019年的一項研究發現，服用辣椒素補充劑的中風患者出現吞嚥困難的可能性要小得多；吞嚥困難是高達80%的中風患者會面臨的問題。

除此之外，你是否有注意到，每次吃辛辣飯菜的時候，本來困擾你的鼻塞似乎消失了；這是因為辣椒中的辣椒素會釋放出一種蒸氣，刺激鼻孔內的黏膜；而這層脆弱的黏膜，會捕捉進入我們鼻子的細菌，並釋放黏液將它們從鼻子中清除。

另外，辣椒素還可緩減疼痛；英國國民保健署（NHS）就經常使用由辣椒素製成的皮膚貼片來治療，像是糖尿病 患者因腿部和腳部血液循環不良會損害神經導致的神經性疼痛。研究顯示，這種以辣椒貼片，含有一種由辣椒素製成的液體，可滲透至人體，減輕高達50%的神經性疼痛。

但辣椒也並非全然地對人體有好處，南京中醫藥大學研究人員，在2021年回顧了16項關於辣椒和胃腫瘤 的研究數據，發現每周吃好幾次辣椒的人，可能因為辣椒素攝取過量，導致他們罹患胃癌的風險比偶爾吃的人高出50%。

此外，吃太多辛辣食物可能會影響親密關係；近期一項針對373名男性的研究發現，每周吃三次或以上辛辣食物的人會出現性欲下降，且患勃起功能障礙的可能性，是每周吃辣少於一次的人之兩倍半；可能是因為辣椒會影響雄性激素的水平。