我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

醫藥／70公斤女靠「縫胃」 月減10%體重

賴昀岫
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師指出，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積；示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積；示意圖。（圖／123RF）

一名40多歲女性，嘗試減重藥物和飲食控制，仍未達到理想的減重效果，經過胃鏡袖狀縮胃成型術（ESG），手術風險低且治療隔天即可恢復正常生活，一個月體重從70公斤下降10%，不過這類手術不適合胃部有病灶、有飲酒習慣及有暴食等精神狀況者，不適合進行。

台灣三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，肥胖是影響健康的負面因素之一，有許多方式都可以有效達成減重的目標，但每個方法都有其限制及風險，除了改變生活型態，控制飲食或使用藥物控制外，針對BMI值27以上的族群，胃鏡袖狀縮胃成型術是一個不錯的選擇。  

楊志偉指出，透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10％至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象，手術時間約90分鐘，恢復期也只需要一至兩天。  

不過，術後的運動與飲食等生活習慣的維持仍相當重要，楊志偉表示，手術前都會跟病人溝通，第一周幾乎都以流質食物為主，要讓綁好的胃成型需要時間，因為術後馬上吃大餐會讓線被繃開；第二周開始可以吃泥狀食物，第四周慢慢恢復軟質正常飲食，過程中也會有營養師介入觀察飲食狀況，避免營養缺乏的問題。

有些民眾不適合使用這類手術，楊志偉指出，如果本身有胃部癌症，或者胃部幽門桿菌感染、瘜肉多等風險因子就不適合，因為一但胃的空間被縫小，有些病灶就看不到；有飲酒習慣的族群也不適合，因為喝酒的患者，有時會有胃或食道靜脈曲張、出血病變等，喝酒有可能導致脾臟腫大，會縫到周遭器官；還有些屬於容易暴食的，則要先由精神科醫師協助排除狀況。

減重 血脂 癌症

上一則

養生／女生性趣缺缺 身心雙管齊下

下一則

醫藥／高強度聚焦超音波治療子宮肌瘤 當天就可出院

延伸閱讀

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」
65歲婦腰痛走不動 「3D導航輔助手術」助恢復行走

65歲婦腰痛走不動 「3D導航輔助手術」助恢復行走
成都61歲男把紅薯塞進哪兒…這下慘了 開腹手術才脫險

成都61歲男把紅薯塞進哪兒…這下慘了 開腹手術才脫險
女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉

女胃疾求醫卻死於心臟手術 南通一院道歉

熱門新聞

韓裔美籍的EJAE在11歲進入南韓「SM娛樂」當練習生，10年嚴格培訓未能以偶像身分出道，卻因一首Golden華麗轉身登上國際舞台。(路透)

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

2026-01-18 12:36
以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。(圖／123RF)

封面故事／訓練肌力 中年是黃金期

2026-01-18 15:02
如果已適應快走間歇，可考慮「進階」以跑步來增加挑戰。（圖／123RF）

封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康

2026-01-18 01:29
肌少症患者示意圖 圖/123RF

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

2026-01-18 11:20
坊兼主打無油、無糖的全麥麵包，未必真的是「全麥」。(圖／AI生成)

養生／全麥麵包一定是褐色 褐色麵包未必全麥

2026-01-18 01:05
泰勒絲在長達近兩年的巡演期間，進行了高強度的健身活動。(美聯社)

封面故事／泰勒絲13項訓練菜單曝光

2026-01-18 01:28

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相