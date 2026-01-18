我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

封面故事／賓大做試驗 把步行變遊戲

編譯周芳苑
賓州大學(University of Pennsylvania)研究人員最近獲得2500萬元資助，將把步行保護心臟變成一款遊戲。遊戲的概念是追蹤用戶每天的行走步數、進而給予積分並區分等級，而後透過簡訊讓參與者知道每日步數統計等資訊。

賓大研究團隊先前已在1062名患者的臨床試驗中驗證這個概念，結果發現，參與者平均每天活動量增加近2000步。

在以病人為中心的非營利研究組織Patient-Centered Outcomes Research Institute資助下，賓大希望證明這款遊戲不僅可促進運動，還能降低心臟疾病發生率。

已有數十項研究顯示，每天步行較多的人心臟病發作和中風風險較低；不過這些多半以觀察性數據為基礎，無法證明因果關係。

賓大研究團隊目前規劃把受測患者將分為兩組，一組參與遊戲、另一組不參與，而後比較兩組的健康進展，預計有1萬8000人參與，一年半後啟動、約持續五年。

賓大與私人醫療保健系統Ascension合作招募受測患者，該系統涵蓋全美15州和哥倫比亞特區。心臟病風險較高的人才能參加。

科學家認為步行有助於降低血壓、血糖和發炎。賓大心臟科醫生法納羅夫(Alexander Fanaroff)是這項遊戲計畫的主要研究人員之一，他說，運動還可改善肌肉從血液獲取氧氣的方式，心臟將不必那麼費力。

法納羅夫常建議患者多運動，但人們很難改變自己的行為。

賓大目前的方案設計類似遊戲。作法是，參與者只需要有智慧型手機，兩周內先確定基線步數，而後設定目標，將每日步數增加33%至50%，每人每天可獲10分、每周70分，如果每天達標就保留分數。未達標扣10分，每周依積分評等。

這項研究採遠端模式，患者透過網路報名參加。

賓大 心臟病 中風

