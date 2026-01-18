醫藥／血管鈣化 IVL血管內震波碎石術解危

老化也是讓血管品質不佳的因素之一。心絞痛示意圖。(圖／123RF)

70歲的王先生（化名）罹患糖尿病 ，還有高血壓，半年前因心絞痛就醫，檢查發現心臟的三條血管都需要心導管介入治療；其中左前降支血管鈣化嚴重，無法放入血管支架。最後使用最新的血管內震波碎石技術處理鈣化病灶，震裂血管的鈣化組織後，再用氣球擴張術撐開血管植入支架，順利完成治療。

很多人都聽過動脈硬化，但很少人知道「血管鈣化」。台灣林口長庚醫院心臟內科主任謝宜璋指出，動脈硬化會有血脂 或是纖維等沉積在血管壁，造成血管壁硬化，久而久之血管也會有狹窄的情形。當這些沉積物裡含有鈣質時，血管會隨著時間慢慢鈣化。血管鈣化會比一般常見的動脈硬化更為堅硬，讓血管更沒有彈性。

不良生活習慣 危險因子

謝宜璋說，血管鈣化的成因跟一般的動脈硬化差不多，大部分是不良的生活習慣造成。抽菸、肥胖、飲食多油、多鹽、多糖，不運動，還有血脂、血糖 、血壓的三高，都是讓血管「硬邦邦」的危險因子。另外，老化也是讓血管品質不佳的因素之一，從臨床上觀察，發現糖尿病患者及洗腎患者比較容易有血管鈣化問題。

目前心臟冠狀動脈的疾病，臨床上除了用藥物控制，也可以用心導管介入治療，以氣球擴張術將狹窄的血管撐開，植入支架。

謝宜璋指出。血管鈣化的患者，血管壁變得十分堅硬，像結石一樣，有時候氣球擴張術很難將血管撐開，支架進不去；就算勉強擠出一個空間放入支架，之後也會有較高的再度狹窄比率，因此血管鈣化可說是心血管疾病介入治療上的大敵。

過去治療方法 效果有限

謝宜璋表示，過去會用高壓氣球囊、帶著刀片或鋼絲的氣球，把血管撐大，但效果有限，風險也比較高。目前臨床上常用的是「冠狀動脈旋磨切除術」，可磨除血管上的鈣化組織，但較深層的鈣化組織較不易用此方法處理，切削下來的碎屑則也可能造成遠端血管的栓塞。

最新處理血管鈣化的利器，是以血管內震波碎石技術處理鈣化病灶，簡稱「血管內震波碎石」（IVL）。謝宜璋說，IVL的原理類似打腎結石，是利用震波產生器發出超聲壓力波，引發鈣化組織出現裂縫，進而使氣球囊可以撐開血管，讓支架可以順利的展開，是相當安全的治療方式。

像王先生左前降支的血管鈣化相當深層，嘗試用小型氣球擴張血管、冠狀動脈旋磨切除術，效果都不理想，等到引進IVL才完成治療。

日常生活中發現血管硬化或鈣化並不容易。謝宜璋提醒，維持良好的生活習慣，控制血脂、血糖、血壓，才是保養血管的根本之道。高危險群可在還沒有心血管疾病急性發作時，自費做電腦斷層檢查為血管健檢，及早找出保養血管的對策，避免血管硬化繼續惡化下去。