蔬菜味噌湯

粵籍的朋友多數喜歡煲湯，春夏秋冬四季，都愛燉一鍋湯，說是喝了皮膚會年輕，或補腎養肝等各種說法。偶爾去唐人街參加春宴或吃喜酒，一盅講究的湯品是必備的。品嘗之餘，讓我印象深刻。如今天氣轉寒，我也試著燉兩種湯，簡單味美，頗得家人的青睞，願與大家分享如下：

1. 蔬菜味噌湯

材料：南瓜 一塊切小、洋蔥一個，切條狀、胡蘿蔔一條，刨皮切片、玉米一或半個切小塊、包心菜少許撕成塊狀、味噌醬適量（Miso Sauce）。

作法：

將各種蔬果放入鍋中，加入適量清水，蓋過蔬果，放上火爐開大火煮滾後，轉小火燉半小時。隨後加入適量味噌醬，調勻化開，即可上桌。營養超值，清香味美。

2. 排骨養生湯

材料：

小排骨1至2條切塊、薑片適量、山藥一條刨皮切片、紅棗、花生、蓮子適量、枸杞一把、玉米1至2條切小塊（隨意）、蔥花少許（隨意）、料酒一湯匙。

作法：

1.煮鍋水大滾後，將排骨川燙去腥2分鐘，置於冷水下沖洗乾淨，放一旁備用。

2.將排骨放入深鍋，淋上料酒與薑片，並將紅棗、花生、蓮子放入鍋中，加入適量清水，蓋過所有食材，開大火煮開後，轉小火續煮一個鐘頭。最後加入枸杞與玉米塊，再煮2分鐘，起鍋盛碗。喜歡蔥花的可撒些在碗中。

無需任何調味料，排骨及其他食材均酥軟可口，湯汁鮮甜芬芳無比，好喝極了。 蔬菜味噌湯材料 排骨養生湯 排骨養生湯材料

