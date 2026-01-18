我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

料理功夫/兩種煲湯

周靈
蔬菜味噌湯
蔬菜味噌湯

粵籍的朋友多數喜歡煲湯，春夏秋冬四季，都愛燉一鍋湯，說是喝了皮膚會年輕，或補腎養肝等各種說法。偶爾去唐人街參加春宴或吃喜酒，一盅講究的湯品是必備的。品嘗之餘，讓我印象深刻。如今天氣轉寒，我也試著燉兩種湯，簡單味美，頗得家人的青睞，願與大家分享如下：

1. 蔬菜味噌湯

材料：南瓜一塊切小、洋蔥一個，切條狀、胡蘿蔔一條，刨皮切片、玉米一或半個切小塊、包心菜少許撕成塊狀、味噌醬適量（Miso Sauce）。

作法：

將各種蔬果放入鍋中，加入適量清水，蓋過蔬果，放上火爐開大火煮滾後，轉小火燉半小時。隨後加入適量味噌醬，調勻化開，即可上桌。營養超值，清香味美。

2. 排骨養生湯

材料：

小排骨1至2條切塊、薑片適量、山藥一條刨皮切片、紅棗、花生、蓮子適量、枸杞一把、玉米1至2條切小塊（隨意）、蔥花少許（隨意）、料酒一湯匙。

作法：

1.煮鍋水大滾後，將排骨川燙去腥2分鐘，置於冷水下沖洗乾淨，放一旁備用。

2.將排骨放入深鍋，淋上料酒與薑片，並將紅棗、花生、蓮子放入鍋中，加入適量清水，蓋過所有食材，開大火煮開後，轉小火續煮一個鐘頭。最後加入枸杞與玉米塊，再煮2分鐘，起鍋盛碗。喜歡蔥花的可撒些在碗中。

無需任何調味料，排骨及其他食材均酥軟可口，湯汁鮮甜芬芳無比，好喝極了。

蔬菜味噌湯材料
蔬菜味噌湯材料
排骨養生湯
排骨養生湯
排骨養生湯材料
排骨養生湯材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

南瓜

上一則

料理功夫/紅棗糯米飯

下一則

移民專頁／申請遞交1個月未扣錢 可以聯絡移民局

延伸閱讀

玉米餅、玉米麵團 明年起須添加葉酸

玉米餅、玉米麵團 明年起須添加葉酸
跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團
料理功夫/花椰菜聖誕樹

料理功夫/花椰菜聖誕樹
料理功夫/聖誕甜點 椰絲餅乾

料理功夫/聖誕甜點 椰絲餅乾

熱門新聞

這張標題為「喜悅爆發」(Burst of Joy)的標誌性黑白照片，捕捉到史特姆一家人在歷經五年半的生離和煎熬之後，終於團圓時欣喜若狂的瞬間，因此贏得1974年普立茲特寫攝影獎。(美聯社)

人生故事／越戰歸來「喜悅爆發」女兒送抱、妻子卻寫分手信

2026-01-11 01:30
退休理財方式，應降低投資組合風險並建立更穩健的財務結構。(圖／123RF)

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

2026-01-11 01:28
有正向思考的習慣，和有規畫的理財方式，決定你能否過著富足的退休生活。(圖／123RF)

封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

2026-01-11 01:29
社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。(路透)

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

2026-01-11 01:22
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)

封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

2026-01-11 01:27
莎翁的妻子艾格妮絲，由潔西·伯克利飾演；她趕赴劇場想看「失去」的兒子，並擠到舞台前面。(美聯社)

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

2026-01-12 03:30

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了