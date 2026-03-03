🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

「孩子很乖、成績也好，怎麼會突然……？」

當華人 社區接連出現青少年自殺、自殘，甚至攻擊家人的事件，我們是否忽略了沉默背後的求救訊號？

本期「紐約健康365」，我們邀請兩位長期深耕華人心理健康 領域的專家——精神科醫師陳張栩博士（陽光安康心理中心創辦人）與心理諮詢師邱爾文主任（陽光安康心理中心董事會成員），共同深入探討華裔 青少年心理問題的危機與解方。

在這場對談中，我們會從臨床第一線的經驗出發，談談那些「看起來一切都好」的孩子，為什麼可能是壓力最大的模範生。他們外表穩重、成績優秀，卻在內心深處承受著巨大壓力。當孩子說出「我不想活了」時，為什麼父母往往聽不見？這些沉默與壓抑，很多時候來自於我們文化中根深蒂固的觀念，例如「家醜不可外揚」、成績至上、不能示弱等，這些都悄悄地摧毀了原本應該親密的親子 關係。

我們也將正面回應許多家長擔憂的問題：孩子是不是一旦看精神科就會被貼標籤？吃藥會不會上癮、有副作用？是不是會影響孩子未來升學 與就業？陳醫師與邱主任將說明，心理治療的第一步不是藥物，而是理解與支持；許多問題如果及早介入，是可以不靠藥物就獲得改善的。更重要的是，許多華裔家庭等到孩子出現幻覺、自殘、退學等嚴重狀況才尋求幫助，往往錯過了最好的介入時機。

陳醫生與邱主任也分享了如何建立真正有效的家庭支持系統。與其讓「補習班」佔滿孩子的周末，不如學著怎麼花時間和孩子相處、對話、一起生活。心理健康和身體健康一樣，都需要日常的照顧與重視。

如果你是家長，這集你一定要聽，因為你會學到如何用一句話真正關心你的孩子。

如果你是青少年，請聽聽醫生對你說的話：你並不孤單，尋求幫助，是勇敢的開始。

