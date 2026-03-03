🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

我的頻道

紐約健康365
「孩子很乖、成績也好，怎麼會突然……？」

華人社區接連出現青少年自殺、自殘，甚至攻擊家人的事件，我們是否忽略了沉默背後的求救訊號？

本期「紐約健康365」，我們邀請兩位長期深耕華人心理健康領域的專家——精神科醫師陳張栩博士（陽光安康心理中心創辦人）與心理諮詢師邱爾文主任（陽光安康心理中心董事會成員），共同深入探討華裔青少年心理問題的危機與解方。

▼收聽「紐約健康365」播客版(Podcast)：

在這場對談中，我們會從臨床第一線的經驗出發，談談那些「看起來一切都好」的孩子，為什麼可能是壓力最大的模範生。他們外表穩重、成績優秀，卻在內心深處承受著巨大壓力。當孩子說出「我不想活了」時，為什麼父母往往聽不見？這些沉默與壓抑，很多時候來自於我們文化中根深蒂固的觀念，例如「家醜不可外揚」、成績至上、不能示弱等，這些都悄悄地摧毀了原本應該親密的親子關係。

我們也將正面回應許多家長擔憂的問題：孩子是不是一旦看精神科就會被貼標籤？吃藥會不會上癮、有副作用？是不是會影響孩子未來升學與就業？陳醫師與邱主任將說明，心理治療的第一步不是藥物，而是理解與支持；許多問題如果及早介入，是可以不靠藥物就獲得改善的。更重要的是，許多華裔家庭等到孩子出現幻覺、自殘、退學等嚴重狀況才尋求幫助，往往錯過了最好的介入時機。

陳醫生與邱主任也分享了如何建立真正有效的家庭支持系統。與其讓「補習班」佔滿孩子的周末，不如學著怎麼花時間和孩子相處、對話、一起生活。心理健康和身體健康一樣，都需要日常的照顧與重視。

如果你是家長，這集你一定要聽，因為你會學到如何用一句話真正關心你的孩子。

如果你是青少年，請聽聽醫生對你說的話：你並不孤單，尋求幫助，是勇敢的開始。

世報陪您半世紀

華人 華裔 親子 升學 心理健康
紐約健康365

紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

