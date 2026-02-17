🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

我的頻道

紐約健康365
當氣溫驟降、路面結冰，並非只是「走路小心一點」就好？對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。本期「紐約健康365」特邀亞美醫師協會會員、骨科專家孫燕群醫學博士，直擊冬季高風險跌倒背後的醫學關鍵，深入解析骨質疏鬆的治療迷思、骨折後是否一定要手術，以及家屬在黃金決策時間內該如何做出正確判斷。

▼收聽「紐約健康365」播客版(Podcast)：

孫燕群指出，骨質疏鬆並非突發事件，而是隨年齡增長逐步流失的結果，女性在絕經後因雌激素下降，骨密度快速減少；男性隨著年齡增加，荷爾蒙變化同樣影響骨強度。孫燕群特別提醒，骨密度數值的提升，並不等於骨質真正強化，有藥物雖然改善檢測數據，卻可能改變骨頭微結構，使骨骼變脆，甚至出現「沒有嚴重外力也會骨折」的情況，因此，藥物治療必須經醫師專業評估，精準控制療程與停藥時機，而非長期自行服用。

針對冬季防跌，孫燕群強調「預防重於治療」，建議民眾外出時應穿著防滑鞋，放慢步伐、縮小步幅，重心略微前移，「像蝦米一樣微彎身體前行」，降低滑倒風險；雨雪或結冰天氣時，長者應盡量避免外出；他還建議民眾，平時需堅持鍛鍊、增加肌肉，同時補充足夠蛋白質與維生素D，以減緩骨質流失並提升平衡能力。

骨科專家孫燕群醫學博士。圖：CAIPA提供

世報陪您半世紀

骨科 關節
紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

