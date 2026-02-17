🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

當氣溫驟降、路面結冰，並非只是「走路小心一點」就好？對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節 骨折。本期「紐約健康365」特邀亞美醫師協會會員、骨科 專家孫燕群醫學博士，直擊冬季高風險跌倒背後的醫學關鍵，深入解析骨質疏鬆的治療迷思、骨折後是否一定要手術，以及家屬在黃金決策時間內該如何做出正確判斷。

孫燕群指出，骨質疏鬆並非突發事件，而是隨年齡增長逐步流失的結果，女性在絕經後因雌激素下降，骨密度快速減少；男性隨著年齡增加，荷爾蒙變化同樣影響骨強度。孫燕群特別提醒，骨密度數值的提升，並不等於骨質真正強化，有藥物雖然改善檢測數據，卻可能改變骨頭微結構，使骨骼變脆，甚至出現「沒有嚴重外力也會骨折」的情況，因此，藥物治療必須經醫師專業評估，精準控制療程與停藥時機，而非長期自行服用。

針對冬季防跌，孫燕群強調「預防重於治療」，建議民眾外出時應穿著防滑鞋，放慢步伐、縮小步幅，重心略微前移，「像蝦米一樣微彎身體前行」，降低滑倒風險；雨雪或結冰天氣時，長者應盡量避免外出；他還建議民眾，平時需堅持鍛鍊、增加肌肉，同時補充足夠蛋白質與維生素D，以減緩骨質流失並提升平衡能力。

骨科專家孫燕群醫學博士。圖：CAIPA提供

