養生／研究：打太極拳 有助改善慢性失眠

長時間練習太極拳，有助中年失眠者重獲安穩睡眠。（美聯社）

為失眠所困擾？香港大學一項新研究指出，古老的太極拳或許能提供幫助。合眾國際社報導，該研究發現，長時間練習太極拳，有助中年失眠者重獲安穩睡眠。

該校運動科學系教授蕭明輝（Parco Siu）領導的研究團隊在結論中指出，支持將太極拳作為中老年慢性失眠長期管理的替代療法。研究成果已於日前發表於「英國醫學期刊」（BMJ）。

研究人員指出，慢性失眠是中老年群體常見的困擾，談話療法、或稱認知行為療法（CBT）是主流治療方式。太極拳的緩慢、柔和的動作能否助眠？為驗證此假設，蕭明輝團隊招募200名50歲以上、經確診患有慢性失眠的華裔成年人。

所有參與者均能獨立行走，且無可能影響睡眠的健康問題，並且皆非輪班工作者，亦未進行任何形式的有氧運動或身心鍛鍊。

參與者分為兩組：一組接受為期三個月、每周兩次、每次一小時的緩解失眠CBT；另一組則按相同頻率練習太極拳。

研究團隊採用失眠嚴重程度指數，分別於三個月結束後、以及一年後追蹤睡眠改善狀況。該指數綜合計算入睡困難、睡眠維持困難、過早醒來、無法再次入睡等項目分數及其對日常生活的影響，分數愈低代表睡眠品質愈佳。

三個月後，太極拳組的指數下降幅度低於CBT組；太極拳組平均下降近7分，而CBT組則下降約11分。然而差距隨時間而縮減，研究人員指出，12個月後，太極練習者的指數下降幅度達9.5分，CBT組則為10分。

研究團隊認為，太極效益隨時間增強，可能是因為許多參與者在三個月測試結束後持續練習。

論文中寫道，太極拳被視為適合中老年群體的運動方式，即使對缺乏活動或體能不佳者亦然。