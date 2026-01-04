我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

養生／研究：打太極拳 有助改善慢性失眠

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
長時間練習太極拳，有助中年失眠者重獲安穩睡眠。（美聯社）
長時間練習太極拳，有助中年失眠者重獲安穩睡眠。（美聯社）

為失眠所困擾？香港大學一項新研究指出，古老的太極拳或許能提供幫助。合眾國際社報導，該研究發現，長時間練習太極拳，有助中年失眠者重獲安穩睡眠。

該校運動科學系教授蕭明輝（Parco Siu）領導的研究團隊在結論中指出，支持將太極拳作為中老年慢性失眠長期管理的替代療法。研究成果已於日前發表於「英國醫學期刊」（BMJ）。

研究人員指出，慢性失眠是中老年群體常見的困擾，談話療法、或稱認知行為療法（CBT）是主流治療方式。太極拳的緩慢、柔和的動作能否助眠？為驗證此假設，蕭明輝團隊招募200名50歲以上、經確診患有慢性失眠的華裔成年人。

所有參與者均能獨立行走，且無可能影響睡眠的健康問題，並且皆非輪班工作者，亦未進行任何形式的有氧運動或身心鍛鍊。

參與者分為兩組：一組接受為期三個月、每周兩次、每次一小時的緩解失眠CBT；另一組則按相同頻率練習太極拳。

研究團隊採用失眠嚴重程度指數，分別於三個月結束後、以及一年後追蹤睡眠改善狀況。該指數綜合計算入睡困難、睡眠維持困難、過早醒來、無法再次入睡等項目分數及其對日常生活的影響，分數愈低代表睡眠品質愈佳。

三個月後，太極拳組的指數下降幅度低於CBT組；太極拳組平均下降近7分，而CBT組則下降約11分。然而差距隨時間而縮減，研究人員指出，12個月後，太極練習者的指數下降幅度達9.5分，CBT組則為10分。

研究團隊認為，太極效益隨時間增強，可能是因為許多參與者在三個月測試結束後持續練習。

論文中寫道，太極拳被視為適合中老年群體的運動方式，即使對缺乏活動或體能不佳者亦然。

上一則

養生／趕走冬季憂鬱 學學北歐人這麼做

下一則

養生／養成4生活習慣 睡飽睡好顧心臟

延伸閱讀

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠
養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化

養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化
血管收縮、免疫下降…天冷耳鳴好發 3大族群特別留意

血管收縮、免疫下降…天冷耳鳴好發 3大族群特別留意
養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好

養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境