我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

養生／每周吃2次魚、2至4顆蛋黃 可護眼

林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
魚。 （圖／123RF）
魚。 （圖／123RF）

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，蔬菜、水果、魚、蛋黃中的營養素，皆有助於預防黃斑部病變。她建議，50歲以上民眾每年接受視網膜檢查，每周吃兩次魚、二至四顆蛋黃，不用花錢購買營養品補充葉黃素、玉米黃素，也能顧好眼睛。

針對預防黃斑部病變，營養師建議每周吃兩次魚、二至四顆蛋黃，也能顧好眼睛。（圖／1...
針對預防黃斑部病變，營養師建議每周吃兩次魚、二至四顆蛋黃，也能顧好眼睛。（圖／123RF）

許惠玉提醒，民眾若有視力模糊、看東西有黑影、直線變曲線、字體扭曲變形時，就要當心黃斑部病變（Age-related macular degeneration, AMD）上身，此病好發於50歲以上，且隨著年齡增加機率大增，65歲以上約每10人就有1人罹病，為中老年人失明主因之一。

她表示，荷蘭阿姆斯特丹大學2019年發表於美國眼科學期刊「American Journal of Ophthalmology」的研究指出：「每天至少200克蔬菜、每天兩次水果、每周兩次魚」，就能顯著降低42%罹患黃斑部病變的風險。

蛋黃。（圖／123RF）
蛋黃。（圖／123RF）

另外，根據澳洲雪梨大學2020年發表於臨床營養雜誌「Clinical Nutrition」研究指出，與每周吃少於一個蛋黃的人相比，每周吃二至四顆蛋黃的人，15年後發生黃斑部病變風險降低49%。

許惠玉說明，魚含有Omega-3脂肪酸（包含DHA、EPA），包含鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、鮭魚等，其中DHA能保護眼部感光細胞免受氧化傷害，而EPA能降低視網膜血管內皮細胞發炎。

她也提到，蔬菜、水果含有葉黃素及玉米黃素，黃斑部的黃斑色素就是由這兩者組成，可過濾藍光，從而減少強光誘導的氧化損傷，減少發炎、保護眼神經，包含深綠色蔬菜如菠菜、芥藍菜、地瓜葉、綠花椰菜等，水果則有奇異果、芒果、葡萄、柳橙等。

此外，許惠玉提醒，葉黃素與玉米黃素為脂溶性營養素，可在烹調時加入些許油脂助人體吸收，以達到更好的護眼效果。

她說，蛋黃含有葉黃素及玉米黃素，雖然含量不高，但人體較易吸收。澳洲雪梨大學視覺研究中心表示，攝取較高飽和脂肪與膽固醇的人，罹患黃斑部病變風險增加，而蛋黃含有這兩種營養素，每周二至四顆最為合適，相較於每天吃一顆或其他數量，預防黃斑部病變效果增加。

台灣衛福部建議，每天至少需攝取300公克以上蔬菜及兩個拳頭大小的水果，然而多數長輩攝取不足。許惠玉呼籲，50歲以上若要預防黃斑部病變，每天至少需攝取300公克以上蔬菜及兩個拳頭大小水果，且其中深綠或黃橙紅色蔬果份量需達三分之一以上、每周兩次魚、每周二至四顆蛋黃，不用花冤枉錢購買營養品補充葉黃素、玉米黃素。

除了飲食，許惠玉指出，戒菸、避免二手菸、每周運動時間150分鐘、減少太陽直射眼睛等習慣也很重要，並建議50歲後即使沒有症狀，也應每年接受視網膜檢查。

澳洲 奇異果 花椰菜

上一則

養生／5種睡眠習慣 大腦加速老化

下一則

養生／情緒壓力 心臟病隱形殺手

延伸閱讀

養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好

養生／有助腦神經放鬆 攝取6種營養素睡更好
養生／魚頭、魚眼含最多DHA 大型魚皮不要吃

養生／魚頭、魚眼含最多DHA 大型魚皮不要吃
想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管
北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

熱門新聞

聖誕樹應該避免放在壁爐旁邊、散熱器旁邊、暖氣出風口旁邊。(圖／123RF)

封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

2025-12-21 14:52
華盛頓州萊溫芙絲的商店中，一名兒童從陽台上觀看聖誕老人展覽。(美聯社)

封面故事／拜訪10大迷人小鎮 來場聖誕浪漫之旅

2025-12-21 01:30
微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾‧蓋茲今年依然推薦五本書。(路透)

悅讀／比爾蓋茲的年底假期書單

2025-12-21 01:17
示意圖。(Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

星座／12月21至27日 獅子座資產上升 水瓶座目標實際

2025-12-21 01:00
「風雪聖誕情」宣傳海報。（取材自IMDb）

聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

2025-12-21 14:14
導演崔明慧7日辭世，她曾執導《誰殺了陳果仁》(Who Killed Vincent Chin?)，獲入圍奧斯卡獎最佳紀錄片獎。圖為崔明慧2021年出席紐約電影節該片的放映活動。(美聯社)

人物／《誰殺了陳果仁》紀錄片導演辭世

2025-12-21 14:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...