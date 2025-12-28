養生／「冰箱裡最大的謊言」 名醫：絕不再碰的一種飲料

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
一項新研究發現，每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高。（路透）
一項新研究發現，每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高。（路透）

田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Yaranov)戳破零卡(diet)食品的「謊言」，直言他永遠不會碰「無糖」(zero sugar)飲料。

執業多年的亞拉諾夫經常透過短影音平台「抖音」國際版「TikTok」、Instagram等社群媒體分享保護心臟及維持健康的建議，虜獲許多粉絲支持。

亞拉諾夫在一段觀看次數突破100萬次的影片中說道，「冰箱裡最大的謊言，就是無糖、零卡。你們可能聽過，無糖汽水是更健康的選擇，當你在控制體重或血糖時，這類食品甚至被稱作『更好』的選擇。但新研究表明，實際情況並非如此。這正是我投身心臟醫療領域多年後，不再碰『無糖』飲料的原因。」

亞拉諾夫解釋，一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。

他說：「俗稱代糖的人工甜味劑比真的糖更容易讓人上癮，它會改變腸道代謝和肝臟脂肪的處理方式，導致罹患代謝性肝病的風險增加約60%。下次當你伸手去拿那罐『零罪惡感』的飲料時，請記住『無糖』並非沒有影響，肝臟能分辨不同。」

亞拉諾夫提到的研究上月甫在歐洲消化系醫學會(UEG)年會期間發表，該研究追蹤12萬3788名英國生物樣本庫(UK Biobank)中未罹患肝病的對象。

報告寫道，「飲料攝取的情況透過重複的24小時飲食問卷調查來評估，研究人員調查含糖、低糖或無糖飲料的攝入情況，與罹患代謝功能障礙相關的脂肪肝堆積、疾病及其死亡風險間的關聯。」

亞拉諾夫在社群媒體上分享關於健康和保持年輕的迷思並提出警告，廣受粉絲青睞。他指出，多年來極端的「高蛋白」飲食風潮會對心血管系統造成嚴重破壞，例如風靡一時的「食肉飲食」(carnivore diet)摒棄大部分的植物性食物，改吃肉、蛋和動物製品。

亞拉諾夫寫道，「低密度脂蛋白(Low-Density Lipoprotein，LDL)極高、內皮功能障礙(endothelial dysfunction)、慢性發炎、早熟性動脈粥樣硬化(premature atherosclerosis)」；簡而言之，這代表壞膽固醇飆升至危險等級、血管內壁受損、體內持續發炎，以及脂肪斑過早形成，進而阻塞動脈。

他解釋，「從外表來看，身體宛如一台機器，但內部情況截然不同。我看過一些身體健康的35歲心臟病患者，他們沒有出現任何病症或預兆，就像一顆定時炸彈。」

