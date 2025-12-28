我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

醫藥／咳嗽超過3周 別當感冒輕忽

李青縈
聽新聞
test
0:00 /0:00
肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣，並透過空氣清淨機或戴口罩來避免空氣汙染影響健康。（圖／AI生成）
肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣，並透過空氣清淨機或戴口罩來避免空氣汙染影響健康。（圖／AI生成）

咳嗽原因百百種，醫師提醒，別以為「咳嗽」就是感冒而輕忽，心臟衰竭引起的肺水腫也會讓人久咳不止，若是咳嗽超過三周，應進一步就醫檢查，找出病因對症治療。

心臟、腸胃道差 也會咳嗽

台灣高雄長庚醫院內科部副部主任王金洲表示，咳嗽的成因多，最常見感冒出現咳嗽症狀，任何肺部、胸腔器官變化也可能引起，如肺炎、結核病、氣喘、慢性肺阻塞、肺癌等。咳嗽常被認為是肺部出了狀況，事實上，心臟、腸胃道不好也會發生咳嗽，例如心臟積水、胃酸逆流，甚至骨頭、魚刺卡到等狀況也會咳嗽。

咳嗽按照症狀持續時間可分為急性跟慢性，急性如感冒、肺炎等；慢性則有結核病、肺水腫、肺癌等。王金洲指出，咳嗽僅是症狀表現，雖然可用藥緩解症狀，但根本治療仍須回歸疾病的成因，例如糖尿病高血壓、氣喘等慢性病治療。若咳嗽超過三周、久咳未癒，應就醫檢查診斷，避免肺癌、氣喘、黴漿菌感染等，以利及早發現治療。

為釐清疾病成因，常會進行X光、抽血等檢查，甚至電腦斷層檢查。王金洲說，一般狀況七、八成患者接受抽血、X光檢查，就可以判斷病因；懷疑有肺癌、心衰竭等問題時，必須電腦斷層檢查確認。

熱咳多風寒 寒咳多虛寒

中醫觀點，咳嗽分成「熱咳」與「寒咳」。台灣馬偕醫院中醫部主任陳光偉表示，熱咳為一般風寒感冒，因病毒、細菌侵入導致身體發炎，出現喉嚨痛、發燒、全身痠痛等症狀；寒咳則是身體虛寒的感冒，包含感冒一直沒有痊癒、過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、老人久咳等症狀。中醫寒熱辨症，以咽喉有無發炎、痰的顏色、性質等來區別，寒咳痰呈現清白色、泡沫狀。

熱咳與寒咳的食補治療方式不同，陳光偉說，熱咳是身體處於發炎狀態，應避免吃熱性食物，例如麻油、薑、辣椒、燒烤食物、花生等堅果、酒等，建議可以食用涼性食物，例如西瓜、水梨、柑橘、楊桃等，中藥常以麻杏甘石湯類為主；寒咳則可食用溫性食物，例如當歸羊肉湯、油薑烘蛋、人參雞湯等，中藥多以小青龍湯類為主。

肺部保養以「宣肺固氣」為主，可吃梨子潤肺益氣；圖為冰糖梨。（圖／123RF）
肺部保養以「宣肺固氣」為主，可吃梨子潤肺益氣；圖為冰糖梨。（圖／123RF）

病期忌食辣、甜食、炸物

陳光偉提醒，咳嗽期間不宜食用刺激性食物、寒涼食物及甜食，例如烤物、炸物、薑辣食物，以避免刺激呼吸道產生痰。肺部保養以「宣肺固氣」為主，可以吃西洋參、貝母、麥門冬、桔梗、杏仁、梨膏等潤肺護肺，也可以多吃梨子、楊桃、燕窩等潤肺益氣。

肺部保養與環境汙染暴露關聯大，王金洲指出，空氣汙染是危害肺部健康兇手，要照顧肺部健康，除了不抽菸、拒吸二手菸、三手菸外，可以透過空氣清淨機或是佩戴口罩來避免環境汙染影響健康。

糖尿病 高血壓 空氣汙染

上一則

養生／「冰箱裡最大的謊言」 名醫：絕不再碰的一種飲料

下一則

醫藥／番紅花、孜然…常見香料為預防失智症帶來曙光

延伸閱讀

血管收縮、免疫下降…天冷耳鳴好發 3大族群特別留意

血管收縮、免疫下降…天冷耳鳴好發 3大族群特別留意
突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力

突發性聽損把握黃金治療72小時 錯過恐永久喪失聽力
女性不抽菸卻罹患肺癌 最新研究：與空汙、食物防腐劑有關

女性不抽菸卻罹患肺癌 最新研究：與空汙、食物防腐劑有關
養生／大笑、每天泡澡 靠這5個日常習慣增強免疫力

養生／大笑、每天泡澡 靠這5個日常習慣增強免疫力

熱門新聞

聖誕樹應該避免放在壁爐旁邊、散熱器旁邊、暖氣出風口旁邊。(圖／123RF)

封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

2025-12-21 14:52
華盛頓州萊溫芙絲的商店中，一名兒童從陽台上觀看聖誕老人展覽。(美聯社)

封面故事／拜訪10大迷人小鎮 來場聖誕浪漫之旅

2025-12-21 01:30
微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾‧蓋茲今年依然推薦五本書。(路透)

悅讀／比爾蓋茲的年底假期書單

2025-12-21 01:17
示意圖。(Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

星座／12月21至27日 獅子座資產上升 水瓶座目標實際

2025-12-21 01:00
「風雪聖誕情」宣傳海報。（取材自IMDb）

聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

2025-12-21 14:14
導演崔明慧7日辭世，她曾執導《誰殺了陳果仁》(Who Killed Vincent Chin?)，獲入圍奧斯卡獎最佳紀錄片獎。圖為崔明慧2021年出席紐約電影節該片的放映活動。(美聯社)

人物／《誰殺了陳果仁》紀錄片導演辭世

2025-12-21 14:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...