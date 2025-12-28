移民專頁／已申請NIW F-1簽證恐不易獲批

讀者問：

我目前持L-1簽證 在美全職工作，因擔心被裁員，想提早準備。L-1簽證與雇主綁定，如離職就需要新的身分。我想申請F-1簽證並用Day-1 CPT(開學第一天開始實習或工作)來繼續全職工作。不過，我已在2025年7月初申請國家利益豁免(NIW)，預計要到2026年4月或5月才有結果。

如果我已獲I-140，是否還能申請F-1簽證以獲得Day-1 CPT？我的理解是，提交NIW表示有移民 意圖，而F-1簽證不允許移民意圖。但有人說這不是大問題，因F-1是由使館核發，與USCIS無關。使館在審查F-1簽證時如看到我的I-140，由於排期還很遙遠，不太可能在F-1有效期內遞交I-485。是否有其他在美國合法工作的途徑？例如，在美國境內辦理身分轉換(從L-1轉I-20)。這樣雖然不能出境，但仍能工作。

答：

如果你考慮轉換到F-1並用Day-1 CPT繼續全職工作，請注意美國公民 及移民服務局認為部分院校濫用CPT，尤其是Day-1 CPT。若缺乏正當理由卻獲得Day-1 CPT，可能會引發後續移民問題。由於你已提交國家利益豁免的移民申請(NIW)，美國領事館或大使館可能會認定你不符合「非移民意圖」的要求，因此F-1簽證恐怕不易獲批。

依我們經驗，透過美國公民及移民服務局辦理身分轉換較可行，因為移民局通常會給你機會說明非移民意圖，即便案件被標記審查。你在最後問題中提到過，認為不能離境，但可繼續工作。這第一點推論合理，但第二點則需謹慎，因為Day-1 CPT的風險如上所述。