理財百科／彈性支出帳戶7用途 善用別浪費

編譯莊瑞萌

不少民眾的「彈性支出帳戶」(FSA)恐面臨年底作廢壓力。FSA與健康儲蓄帳戶(health savings account，HSA)不同，通常無法結轉，專家提醒應把握年底前最後數周將餘額用於合規項目上，例如心理治療、戒菸用品、必要的醫療改裝與陪伴動物等費用，以避免辛苦存下的醫療預算白白消失。

根據「今日美國」(USA Today)報導，今年民眾的健康狀況比預期更好固然值得慶賀，但也可能讓自已的「彈性支出帳戶」在年底前還剩下一筆不小的餘額。與健康儲蓄帳戶不同，「彈性支出帳戶」的款項通常不能結轉到下一年度，若未在年底前使用，將會全部作廢。所幸距離年底還有數周的時間，還可以有機會把「彈性支出帳戶」餘額用掉，除了例行看診、輪椅等醫療設備或非處方藥物外，下列七項在符合特定條件時，也可能列為相關支出。

1.心理治療：若是為了治療經診斷的心理疾病而接受談話治療，例如焦慮症等，相關療程費用可使用「彈性支出帳戶」支付，但婚姻諮商或家庭諮商等非疾病治療則不符合資格。

2.戒菸與戒電子煙用品：若正嘗試戒菸或戒電子煙，可使用「彈性支出帳戶」購買如尼古丁貼片、尼古丁口香糖等輔助產品。記得保留收據，以備審核。

3.醫囑相關的減重計畫：若減重方案是為治療肥胖、高血壓等經診斷的疾病，「彈性支出帳戶」可支應相關費用，需具備醫療供應者的正式診斷與建議。

4.健身房會員費(有限制)：與減重計畫類似，若加入健身房是為了治療疾病或傷後復健，則可能符合「彈性支出帳戶」資格，但若僅為強身健體，則需自行負擔。

5.必要的居家或車輛改裝：若因醫療需求需改造環境，例如將家中門口改寬、加裝無障礙坡道或將車輛改裝成輪椅可用，「彈性支出帳戶」可支付這些醫療相關改裝費。

6.導盲犬與服務性動物：若擁有導盲犬或其他陪伴性動物，購買、訓練、飼養、照護等費用皆可列入「彈性支出帳戶」支出內。

7.醫療必要的旅行開支：若必須遠赴外地就醫，與醫療直接相關的交通、餐食與住宿費可能符合資格，但旅程主要目的必須是接受醫療。

減重 高血壓

