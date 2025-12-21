封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

我的頻道

記者顏伶如
聖誕樹應該避免放在壁爐旁邊、散熱器旁邊、暖氣出風口旁邊。(圖／123RF)
聖誕樹應該避免放在壁爐旁邊、散熱器旁邊、暖氣出風口旁邊。(圖／123RF)

聖誕假期來臨，家家戶戶很快便將為客廳妝點過節氣氛，聖誕樹上有閃亮燈光，爐火傳出燃燒聲響，瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、平克勞斯貝(Bing Crosby)、麥可布雷(Michael Bublé)的經典歌曲列入播放清單。不過，消費者把充滿香氣的冷杉(fir)搬進家門並裝上燈飾之前，必須先了解並不是所有聖誕裝飾都可以一視同仁。事實上，家裡某些地點並不適合放置活的聖誕樹，否則聖誕老人還沒從煙囪爬下，聖誕樹可能已經枯死。

擺放聖誕樹的地點選擇，重要性直逼如何裝飾聖誕樹。家裡有三個地點應該避免放置聖誕樹，購買真樹如何撐過整個聖誕季節，也要注意幾個訣竅。

不要放置真樹的地點都與熱氣有關，因為熱氣是聖誕樹的「沉默殺手」。聖誕消費專家布魯克斯(Jessie Brooks)指出，溫暖的空氣較快從針葉帶走水分，遠超過樹木吸收水分的速度，聖誕樹短短幾天就變得脆弱、枯黃。

布魯克斯說，許多家庭對於架設聖誕樹非常興奮，結果卻眼睜睜看著樹木很快枯萎，就是因為這項應該避免的錯誤。

壁爐旁邊、散熱器(radiator)旁邊、暖氣出風口(heat vents)旁邊是應該避免放置聖誕樹的三個地點。

不管瓦斯壁爐或燒木柴壁爐，都應避免聖誕樹架設在旁邊，不管看起來視覺效果有多棒。散熱器有熱水或蒸汽通過，會加快真樹老化。聖誕樹應該距離暖氣出風口至少3呎，才能保持樹木不會變得過於乾燥，保持距離也能防止乾掉的松針掉落到空調系統之內。

另外，松針掉到空調系統可能導致系統增加壓力，最終出現火災的風險因此提高。

