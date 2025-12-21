封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」

觀光客搭乘倫敦的雙層巴士行經牛津街的聖誕燈飾。(路透)

全球每個城市在年底假日期間皆盡情展現節慶氛圍，但其中一個最懂得捕捉這個季節的夢幻魅力。

旅遊與休閒(Travel + Leisure)報導，根據提供有關VPN、隱私權法規及網路安全資訊的網站PrivacyJournal調查，倫敦登上全球聖誕旅遊首選城市榜首，豐富多元的旅遊選擇 (如漫步維多利亞時代市集、皇家宮殿幕後導覽)以及無數免費節慶活動與景點使其在眾多競逐者中勝出。

從裝飾璀璨的聖誕市集、美輪美奐的節慶布置，道氣氛歡愉的溜冰場等，倫敦為所有人提供無窮無盡的假日活動。

倫敦之外，阿姆斯特丹憑藉遊船與傳統荷蘭佳餚等節日體驗，躋身全球聖誕旅遊第二佳城市。

德國 紐倫堡(Nuremberg)、克羅埃西亞薩格勒布(Zagreb)及法國史特拉斯 堡(Strasbourg)分列三至五名。 法國史特拉斯堡裝飾璀璨的聖誕市集。(路透)

PrivacyJournal執行長莫里西奧·普魯斯(Mauricio Preuss)指出，今年名單上最引人注目的是，歐洲城市完全占據聖誕旅遊版圖，前十名中囊括九個；但更耐人尋味的是，目的地的多元性，倫敦以繽紛活動領先群雄，荷蘭、法國與德國則憑藉經典聖誕市集與語言無障礙脫穎而出，而薩格勒布這類隱藏版景點更提供12月更經濟的住宿選擇。

在北美地區，加拿大 魁北克是唯一躋身前十的城市，位居第八。PrivacyJournal指出，當地聖誕旅遊行程聚焦其法裔文化傳承，通常提供雙語導覽服務。此地亦是性價比最高的城市之一，旅遊行程中位數價格約每小時22.63元。

紐約市位居美國榜首、排名第14，密蘇里州布蘭森(Branson)第16名，喬治亞州薩凡納(Savannah)以第17名緊隨其後。

PrivacyJournal是透過分析旅遊平台貓途鷹(Tripadvisor)與客涯(Kayak)的數據，綜合四項指標制定此榜單：聖誕導覽行程數量、每小時導覽中位數價格、導覽提供語言平均數，以及12月每晚平均旅館價格。 民眾穿梭在倫敦柯芬園的聖誕市集。(路透)

以下為全球十大聖誕旅遊城市名單：

1. 英國倫敦

2. 荷蘭阿姆斯特丹

3. 德國紐倫堡

4. 克羅埃西亞薩格勒布

5. 法國史特拉斯堡

6. 捷克布拉格

7. 匈牙利布達佩斯

8. 加拿大魁北克

9. 丹麥哥本哈根