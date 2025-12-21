料理功夫/花椰菜聖誕樹

這是一款很有節日氣氛的素食，它的造型有兩種：一種是3D立體型的，一種是平面型的，兩種的作法相似，可選自己喜歡的類型。

食材：大型土豆3-4個，花椰菜 2顆，迷你聖女小番茄1盒，紅蘿蔔半條，黃椒半個。

調味料適量：鹽，胡椒粉，牛油，淡奶油。

配料：沙拉醬或奶黃醬。

作法：

1.迷你小番茄洗淨，紅蘿蔔, 黃椒洗好切丁狀，留一片切成星星狀備用。

2.花椰菜洗淨，用刀子小心把一顆顆花球切下來，每個都要帶梗，以便操作。

3.煮半鍋水，放入少許的鹽，水滾後放入切好的花椰菜，紅蘿蔔，黃椒同煮，約煮2分鐘撈起，放入冰水中浸泡，保持其顏色和口感。

4.土豆去皮切塊，隔水蒸15分鐘至軟熟，取出放大碗中，用叉子壓成泥，再加入適量的調味料混合均勻。

5.把土豆泥放在大型碟子上, 用手堆砌成3D立體的圓錐型或是鋪成平面突出的半圓錐型，再用手壓實。

6.將花椰菜，紅蘿蔔丁，黃椒丁和小番茄控乾水分，再把花椰菜 由底部圍繞著土豆泥一個個的插入，再放上其他蔬果點綴。

7.最後把沙拉醬或奶黃醬擠上，並在頂端放上一顆星星即成。

小建議:

1.花椰菜球不可切得太短, 亦不可煮得過軟。

2.做平面半圓錐型的：記得要把樹幹補上去才好看。

