我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

料理功夫/花椰菜聖誕樹

江碧琪
聽新聞
test
0:00 /0:00

這是一款很有節日氣氛的素食，它的造型有兩種：一種是3D立體型的，一種是平面型的，兩種的作法相似，可選自己喜歡的類型。

食材：大型土豆3-4個，花椰菜2顆，迷你聖女小番茄1盒，紅蘿蔔半條，黃椒半個。

調味料適量：鹽，胡椒粉，牛油，淡奶油。

配料：沙拉醬或奶黃醬。

作法：

1.迷你小番茄洗淨，紅蘿蔔, 黃椒洗好切丁狀，留一片切成星星狀備用。

2.花椰菜洗淨，用刀子小心把一顆顆花球切下來，每個都要帶梗，以便操作。

3.煮半鍋水，放入少許的鹽，水滾後放入切好的花椰菜，紅蘿蔔，黃椒同煮，約煮2分鐘撈起，放入冰水中浸泡，保持其顏色和口感。

4.土豆去皮切塊，隔水蒸15分鐘至軟熟，取出放大碗中，用叉子壓成泥，再加入適量的調味料混合均勻。

5.把土豆泥放在大型碟子上, 用手堆砌成3D立體的圓錐型或是鋪成平面突出的半圓錐型，再用手壓實。

6.將花椰菜，紅蘿蔔丁，黃椒丁和小番茄控乾水分，再把花椰菜 由底部圍繞著土豆泥一個個的插入，再放上其他蔬果點綴。

7.最後把沙拉醬或奶黃醬擠上，並在頂端放上一顆星星即成。

小建議:

1.花椰菜球不可切得太短, 亦不可煮得過軟。

2.做平面半圓錐型的：記得要把樹幹補上去才好看。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

花椰菜

上一則

料理功夫/聖誕甜點 椰絲餅乾

下一則

移民專頁／想改I-140優先日期 可聯絡移民局

延伸閱讀

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結局烏龍搞笑

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結局烏龍搞笑
大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...
法拉盛天廣40呎聖誕樹點燈 假期季節揭幕

法拉盛天廣40呎聖誕樹點燈 假期季節揭幕
曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈

曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈

熱門新聞

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡