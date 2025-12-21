料理功夫/聖誕甜點 椰絲餅乾

椰子餅乾

由於美國人熱愛甜點，故聖誕大餐甜點也必然在列，是聖誕大餐的標配，甚至扮演著壓軸的角色。在此盛大重要的節日甜點中，餅乾是最受熱捧的選項之一，因此筆者再次推出一款美味入心的餅乾食譜 與大家分享。

材料：低碳水化合物麵粉或普通低筋麵粉1杯、粗絲或細絲之無糖椰絲1又2/3杯、羅漢果/阿洛酮白糖或普通白糖2/3杯、奶油1/2條、雞蛋 2顆。

做法：

1. 將奶油以微波爐稍微加熱融化，或提前取出放置於室溫下軟化；雞蛋打散，備用。

2. 取一容器倒入麵粉和椰絲混合均勻。

3. 取一碗倒入白糖與奶油攪拌直至白糖融化，倒入容器內。

4. 淋入蛋液，攪拌成濕軟的濃稠麵糊狀。

5. 以湯匙舀出麵糊置於掌心揉成圓球狀，排列在鋪有烤紙的烤盤上，接著一個個稍微壓扁，大小與厚度與一般餅乾相同。

6. 將烤盤送入烤箱中層，以350℉烤至餅乾邊緣呈金黃色(約12分鐘)，暖心、色香味俱全的椰子餅乾即成。

小叮嚀：

1. 健康的低碳麵粉可在Walmart購得。

2. 粗耶絲有咀嚼感，在咀嚼時可活絡臉部肌肉與提升腦部活力；細椰絲較好咀嚼，適合幼童與牙口不佳者食用。

3. 倘若選用已添加糖的椰絲，材料中的白糖用量可視各人喜愛的甜度斟酌加減。

將麵糊揉成球狀後再壓扁 椰子餅乾材料

