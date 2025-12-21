醫藥／常去演唱會、戴耳機聽音樂 年輕人也會聽損

我的頻道

長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像常戴耳機聽音樂的習慣，都是危險因子。(圖╱123RF)
長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像常戴耳機聽音樂的習慣，都是危險因子。(圖╱123RF)

聽損不只發生在老年族群，年輕人也容易因為工作、興趣、習慣而導致聽力退化。世界衛生組織（WHO）將聽力受損的程度分為四個等級，聽力損失小於25分貝者為正常，若在26至40分貝為輕度、41至60分貝為中度、61至80分貝為重度，大於80分貝為極重度。

台灣振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，聽損可分為感音神經性聽損、傳導性聽損、混合性聽損，其中感音神經性聽損是內耳或大腦聽覺中樞神經問題；傳導性聽損源於外耳或中耳的構造異常或損害；混合性聽損則為感音神經性聽損、傳導性聽損的結合。

惡化10分貝 失智風險增

力博宏說，人類大腦必須在五歲前接收到聲音的刺激，否則無法發展語言，因此患有嚴重聽損的幼兒須在五歲前植入人工電子耳，並搭配語言治療，往後才能說話。

後天性聽損則為胎兒出生後，因種種原因導致的聽障，包括腦膜炎、中耳炎、肺炎、麻疹等病毒感染，或因為外力受傷、噪音刺激、精神壓力、食品藥物作用及最常見的老化。力博宏表示，一般來說，男性45歲、女性55歲開始，聽力會開始明顯退化。

英國「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊指出，失智症的12大危險因子包括：頭部受傷、聽力受損、年幼失學、吸菸、飲酒過量、憂鬱、社交疏離、肥胖、高血壓、糖尿病、空氣汙染、缺乏運動。其中，聽力受損每惡化10分貝，失智症風險就會增加。

處噪音環境 聽力早退化

新生兒通常可由篩檢發現聽損，但有些後天因素造成的聽損則不易被發現。力博宏說，長期處在噪音環境，是近年導致年輕人聽損的主要因素之一，像是在工地、聲樂場所工作的職業傷害，就會使聽力提早退化。

另外，常去演唱會、KTV、電影院，與戴耳機聽音樂、看影片的習慣也是危險因子。他建議，不要過度沉溺這類噪音環境中，也別輕忽平時的微小病灶，像感冒、發燒，都有可能造成聽力損失。

部分的傳導性聽損，如耳垢阻塞、耳膜穿孔、中耳炎、腫瘤，若症狀較輕，有可能透過手術、藥物等改善或恢復聽力。若為身體機能老化，導致不可逆的聽損，只能透過矯正盡可能恢復聽力，關鍵就是配戴助聽器或手術植入電子耳。

人工電子耳 加快復健期

至於人工電子耳手術方式，是於耳後腦殼經微創手術打開約2.5公分傷口，將電極順著耳蝸的形狀植入耳蝸，並利用耳朵外的聲音處理器接收聲音，再以電訊號方式經聽神經傳至腦幹，重新建立傳導途徑。因為手術傷口小，可讓人工電子耳於24小時內開機，加快聽損幼兒語言復健的時間。

各種聲音分貝。(圖╱123RF)
各種聲音分貝。(圖╱123RF)

失智症 麻疹 刺胳針

醫藥／未必是老化 把握聽損治療期 降低失智症風險

稅務漫談／加班、小費免稅？夫妻年收須未逾30萬

